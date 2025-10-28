جوزف عون: خلع سلاح حزب الله ممکن نیست!

همزمان با گزارش‌ها از آمادگی رژیم اشغالگر برای حمله گسترده به لبنان، تام باراک، نماینده ترامپ نیز وارد صحنه شده و فشار سیاسی علیه مقامات بیروت را به عالی‌ترین حد رساند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع آگاه در بیروت از پیام هشدارآمیز واشنگتن به مقامات لبنانی خبر داده‌اند که طی آن «تام باراک» فرستاده آمریکایی اعلام کرده است که بیروت باید تصمیم نهایی را در قبال سلاح‌حزب‌الله بگیرد.

به نوشته الاخبار، باراک گفته است: «این آخرین سفر من به لبنان است. به سه مقام عالی‌رتبه این کشور خواهم گفت که فقط یک فرصت باقی مانده؛ یا تصمیم بگیرند با میانجی‌گری آمریکا وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شوند تا جدول زمانی و سازوکاری برای خلع سلاح حزب‌الله تعیین شود یا لبنان به حال خود رها خواهد شد و هیچ‌کس، نه در آمریکا و نه در منطقه، دیگر اهمیتی به آن نخواهد داد. در آن صورت اسرائیل آزاد خواهد بود هر اقدامی که لازم بداند برای خلع سلاح حزب‌الله با زور انجام دهد».

به گفته منابع مطلع، باراک طی روز‌های آینده وارد بیروت می‌شود تا با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و فرمانده ارتش لبنان دیدار کند. مأموریت او، در صورت مخالفت لبنان با وساطت آمریکا، آخرین تلاش واشنگتن برای حفظ روند سیاسی در پرونده لبنان عنوان شده است.

منابع لبنانی می‌گویند آمریکا خواهان مذاکراتی مشابه چارچوب گفت‌و‌گو‌های سوریه و اسرائیل است و دیگر بهانه‌های مقام‌های لبنانی درباره دشواری اجرای تصمیم خلع سلاح حزب‌الله را نمی‌پذیرد.

بنا بر این گزارش‌ها، واشنگتن مدعی است اسرائیل اطلاعاتی از بازسازی توان نظامی حزب‌الله در لبنان و نیت آن برای انجام عملیات در خارج از لبنان ارائه کرده است.

همزمان منابع اسرائیلی مدعی شده‌اند که طی ماه‌های اخیر حزب‌الله صد‌ها موشک کوتاه‌برد از سوریه وارد کرده است. (بیشتر بخوانید)

در همین حال به نوشته الاخبار، جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان در پاسخ به درخواست‌های غرب برای اجرای خلع سلاح حزب‌الله گفته است چنین اقدامی «ممکن نیست» و ارتش در موقعیتی نیست که بتواند این مأموریت را انجام دهد.

او هشدار داده که هرگونه تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله با زور به معنای آغاز جنگ داخلی خواهد بود. عون همچنین به میانجی‌های خارجی گفته است که «آمادگی حزب‌الله برای دفاع از سلاح خود، مانور سیاسی یا تاکتیکی نیست و کاملا واقعیت دارد و هیچ مقام لبنانی نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که کشور را به درگیری داخلی بکشاند».

طبق نوشته الاخبار در حالی که رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این رژیم برای «روز‌های نبرد سخت در لبنان» خبر داده‌اند، تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای از سوی آمریکا و کشور‌های عربی به‌سوی بیروت آغاز شده است.

مورگان اورتاگوس، فرستاده آمریکایی، دیروز از سرزمین‌های اشغالی وارد بیروت شد و تا فردا در لبنان خواهد ماند تا در نشست کمیته «مکانیسم» در رأس‌الناقوره شرکت کند. دبیرکل اتحادیه عرب احمد ابوالغیط و رئیس دستگاه اطلاعات مصر، ژنرال حسن رشاد، نیز به‌زودی وارد لبنان می‌شوند. همچنین انتظار می‌رود فرستاده سعودی، «یزید بن فرحان» و سفیر جدید آمریکا، «میشل عیسی»، نیز در روز‌های آینده وارد بیروت شوند.

منابع دیپلماتیک می‌گویند در صورت ناکامی باراک در دستیابی به توافق برای آغاز مذاکرات، پرونده لبنان به سفیر جدید آمریکا سپرده خواهد شد؛ اقدامی که به‌گفته تحلیلگران نشان‌دهنده کاهش سطح توجه واشنگتن به پرونده لبنان است.