نخستین دوره لیگ کشوری نت بال ایران با عنوان لیگ خلیج فارس از امروز ششم آبان ماه با حضور 19 تیم و به صورت گروهی در پنج منطقه آغاز می شود و مسابقات تا بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته کشوری نت بال ایران، مراسم افتتاحیه نخستین دوره لیگ کشوری نت بال، ساعت ۱۶ امروز ششم آبان در سالن مادر و کودک شهر مشهد برگزار می‌شود و چهار شهر دیگر نیز شاهد برگزاری رقابت‌های چهار گروه دیگر خواهند بود. دیدار افتتاحیه را تیم‌های کمیته نت بال خراسان رضوی یک (باتسام) و کمیته نت بال خراسان رضوی ۲ (نیشابور) برگزار خواهند کرد.

راما طالشی دبیر کمیته کشوری نت بال ایران درباره نحوه برگزاری و جزییات نخستین دوره لیگ کشوری نت بال گفت: «مسابقات غیرمتمرکز و گروهی در پنج منطقه شرق، غرب، شمال، جنوب و مرکز به میزبانی شهر‌های زنجان، رشت، اهواز، مشهد و اصفهان برگزار خواهد شد و ۱۹ تیم از استان‌های مختلف حضور خواهند داشت. این تیم‌ها در چهار گروه ۴ تیمی و یک گروه سه تیمی باهم رقابت خواهند کرد از هر گروه دو تیم برتر راهی مرحله بعد خواهند شد و دو تیم دیگر هم از بین ۹ تیم باقیمانده با برگزاری مسابقات حذفی انتخاب خواهد شد تا هم هم راهی مرحله بعدی شوند و هم انشالله سال آینده لیگ برتر نت بال را با حضور ۱۲ تیم برگزار کنیم.»

دبیر کمیته کشوری نت بال تاکید کرد تیم‌های حاضر در نخستین دوره لیگ کشوری نت بال باید از مربیانی که کارت مربی گری نت بال باشد و سال گذشته دوره بین المللی را گذرانده‌اند استفاده کنند و هر تیم هم می‌تواند ۱۵ بازیکن در لیست داشته باشد، اما فقط ۱۲ بازیکن می‌توانند در حین مسابقه روی نیمکت بنشینند.