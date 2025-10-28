En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سوت آغاز نخستین دوره لیگ نت‌بال در مشهد زده می‌شود

نخستین دوره لیگ کشوری نت بال ایران با عنوان لیگ خلیج فارس از امروز ششم آبان ماه با حضور 19 تیم و به صورت گروهی در پنج منطقه آغاز می شود و مسابقات تا بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۲۵
| |
323 بازدید

سوت آغاز نخستین دوره لیگ نت‌بال در مشهد زده می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته کشوری نت بال ایران، مراسم افتتاحیه نخستین دوره لیگ کشوری نت بال، ساعت ۱۶ امروز ششم آبان در سالن مادر و کودک شهر مشهد برگزار می‌شود و چهار شهر دیگر نیز شاهد برگزاری رقابت‌های چهار گروه دیگر خواهند بود. دیدار افتتاحیه را تیم‌های کمیته نت بال خراسان رضوی یک (باتسام) و کمیته نت بال خراسان رضوی ۲ (نیشابور) برگزار خواهند کرد.

راما طالشی دبیر کمیته کشوری نت بال ایران درباره نحوه برگزاری و جزییات نخستین دوره لیگ کشوری نت بال گفت: «مسابقات غیرمتمرکز و گروهی در پنج منطقه شرق، غرب، شمال، جنوب و مرکز به میزبانی شهر‌های زنجان، رشت، اهواز، مشهد و اصفهان برگزار خواهد شد و ۱۹ تیم از استان‌های مختلف حضور خواهند داشت. این تیم‌ها در چهار گروه ۴ تیمی و یک گروه سه تیمی باهم رقابت خواهند کرد از هر گروه دو تیم برتر راهی مرحله بعد خواهند شد و دو تیم دیگر هم از بین ۹ تیم باقیمانده با برگزاری مسابقات حذفی انتخاب خواهد شد تا هم هم راهی مرحله بعدی شوند و هم انشالله سال آینده لیگ برتر نت بال را با حضور ۱۲ تیم برگزار کنیم.»

دبیر کمیته کشوری نت بال تاکید کرد تیم‌های حاضر در نخستین دوره لیگ کشوری نت بال باید از مربیانی که کارت مربی گری نت بال باشد و سال گذشته دوره بین المللی را گذرانده‌اند استفاده کنند و هر تیم هم می‌تواند ۱۵ بازیکن در لیست داشته باشد، اما فقط ۱۲ بازیکن می‌توانند در حین مسابقه روی نیمکت بنشینند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نت‌بال لیگ خلیج فارس راما طالشی لیگ برتر مسابقات حذفی مربی گری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش تاجرنیا به سه برد پیاپی شاگردان ساپینتو
جدول لیگ برتر پس از برد استقلال
ساپینتو: از صدرنشینی خیلی خوشحالم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
جوزف عون: خلع سلاح حزب الله ممکن نیست!
روایت پزشک معالج صابر کاظمی از وضعیتش
تونل توحید از نیمه‌شب تا صبح بسته می‌شود
بلاتکلیفی مدیریتی در شرکت نفت ایرانول/ نجم الدین مدیرعامل می‌شود؟   
آخرین هشدار آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
لغو دو قرارداد سینمایی هدیه تهرانی به دلیل حجاب!
سوت آغاز نخستین دوره لیگ نت‌بال در مشهد زده می‌شود
TU۵ پلاس توربو؛ قدرت و گشتاور بالاتر در پیشرانه‌های کوچک
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟
بهانه تازه تل‌آویو برای شکستن آتش‌بس
شگفتی مهندسی ترکیه در یک سال را ببییند
رویه فیفا در خصوص رفتار باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان/ فسخ یک جانبه با مدیران بیگانه با ورزش
تل‌آویو به‌دنبال سناریوی تازه برای حمله
حمله آنگلا مرکل به سیاست ضد‌پناهنده برلین
اگر تا دو ماه دیگر تامین ارز صورت نگیرد دیگر دارو نداریم/کمبود نیرو و مطالبات معوق سلامت را تهدید می‌کند
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005bnJ
tabnak.ir/005bnJ