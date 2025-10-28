به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مقامات صهیونیستی امروز مدعی شدند که جسدی که این رژیم شب گذشته (دوشنبه) از نیروهای صلیب سرخ تحویل گرفته است، متعلق به هیچکدام از اسرای باقیمانده اسرائیلی در غزه نیست.
بر اساس این گزارش، موسسه پزشکی قانونی «ابوکبیر» رژیم صهیونیستی ادعا کرد که حماس بقایای اسیری را که جسدش را پیشتر به اسرائیل داده بود، شب گذشته (دوشنبه) به نیروهای صلیب سرخ تحویل داده است. این موسسه افزود که نتوانسته است تطابقی بین بقایای جسد تحویل داده شده به اسرائیل و ۱۳ اسیری که در غزه باقی ماندهاند، پیدا کند.
در همین حال، «یهودا هیس»، رئیس موسسه پزشکی اسرائیل مدعی شد: با این حساب، حماس از زمان آغاز آتشبس تاکنون، فقط اجساد ۱۵ اسیر اسرائیلی را تحویل داده است.
این در حالی است که نیروهای صلیب سرخ تأیید کردهاند که با احتساب جسد اسیری که شب گذشته از حماس تحویل گرفته و به اراضی اشغالی منتقل کردهاند، حماس از آغاز آتشبس تاکنون ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی و ۱۶ جسد اسرای کشته شده را آزاد کرده و تحویل اسرائیل داده است.
دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز دوشنبه شب در بیانیهای که خبرگزاری رویترز آن را منتشر نمود، تایید کرد که اسرائیل جسد یکی از اسرا را از طریق صلیب سرخ دریافت کرده است.
با این حال، نتانیاهو در طول نزدیک به سه سال جنگ غزه که به هیچکدام از اهداف نظامی خود دست پیدا نکرده است، در راستای تلاش برای نقض توافق و شانهخالی کردن از بار مسؤولیت در قبال میانجیگران بینالمللی بهویژه آمریکا میکوشد با این بهانه حماس را به نقض توافق متهم کند و حملات خود را از سر بگیرد.
او به این بهانه جلسه محاکمه خود را به اتهام فساد مالی در دادگاه تلآویو رها کرد و مدعی شد که حماس در آزادی اجساد اسرا، توافق را نقض کرده است.
در همین ارتباط، شبکه خبری ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل در واکنش به نقض توافق در بازگشت اجساد توسط حماس اقداماتی انجام خواهد داد.
«بتصلئل اسموتریچ»، وزیر تندروی رژیم صهیونیستی نیز که همواره منتقد اصلی توافق آتشبس بر اساس طرح «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا بود و بارها به آن حمله کرده بود، از نتانیاهو خواست که امروز عصر جلسه کابینه امنیتی را برای بحث در این مورد و تصمیمگیری برای از سرگیری حملات به غزه تشکیل دهد.
رژیم صهیونیستی از آغاز برقراری آتشبس جنگ غزه تحت فشار ترامپ بارها توافق را نقض کرده و شمار زیادی از ساکنان غزه را با بمباران به شهادت رسانده و زخمی کرده است.
این در حالی است که «عزت الرشق» از رهبران حماس هفته گذشته در واکنش به نقض چندین باره توافق توسط اشغالگران صهیونیستی، بر اینکه حماس همچنان به توافق آتشبس حاصل شده با اسرائیل پایبند است، تاکید کرد و گفت: اسرائیل این توافق را نقض میکند، بهانهتراشی کرده و از مسئولیتهای خود شانه خالی میکند.
الرشق با اشاره به اینکه تلاشهای نتانیاهو برای شانه خالی کردن از تعهداتش تحت فشار ائتلاف راستگرای افراطی صورت میگیرد، گفت: این اقدامات تلاش اسرائیل برای فرار از مسئولیتهایش در مقابل میانجیگران و ضامنها است.