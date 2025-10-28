دوپینگ دو ورزشکار ایرانی تایید شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کمیته انضباطی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ حسین کیهانی (دوومیدانی) و یک ورزشکار ووشو (زیر سن قانونی) را به ترتیب ۸ و ۳ سال از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محروم کرد.

تیم کنترل دوپینگ ایران نادو در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ و در خلال رقابت‌های دو و میدانی جام امام رضا (ع) در مشهد اقدام به نمونه گیری داخل مسابقه از حسین کیهانی دونده استقامت نمود که پس از بررسی نمونه توسط آزمایشگاه کنترل دوپینگ مورد تایید وادا، وجود دو ماده ممنوعه "اریتروپوئیتین و استانوزولول" از گروه S ۱ و S ۲ لیست مواد و روش‌های ممنوعه وادا در نمونه وی محرز گردید. با عنایت به تخلف دوپینگ پیشین این ورزشکار در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ و دوره محرومیتی ۴ ساله تا تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۳ و با استناد به ماده ۱-۱-۹-۱۰ و ۴-۱۰ قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران، محرومیت وی ۹ ساله خواهد بود که به دلیل پذیرش تخلف توسط ورزشکار ۱ سال از محرومیت وی کاسته و این ورزشکار به مدت ۸ سال از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ لغایت ۱۴۱۲/۱۲/۲۹از هرگونه فعالیت ورزشی محروم می‌شود.

اما در خصوص ورزشکار پسر رشته ووشو و با عنایت به اینکه این ورزشکار زیر سن قانونی است و نامش فاش نخواهد شد؛ تیم کنترل دوپینگ ایران نادو در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ و در خلال رقابت‌های انتخابی تیم ملی در تهران از وی نمونه گیری دوپینگ کرد، که پس از بررسی نمونه این ورزشکار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ مورد تایید وادا وجود ماده "استانوزولول" از گروه S ۱ لیست مواد و روش‌های ممنوعه وادا، محرز و با عنایت به پذیرش تخلف توسط ورزشکار، کمیته انضباطی ایران نادو با تخفیف یک ساله وی را از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ لغایت ۱۴۰۷/۰۴/۲۹ از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محروم کرد.

گفتنی است در پرونده‌های تخلف دوپینگ که ورزشکار تخلف خود را پذیرفته و تقاضای دادرسی و تشکیل جلسه شورای صدرو رای نمی‌نماید، کمیته انضباظی ایران نادو ضمن تخفیف یک ساله بابت مدت زمان محرومیت، مستقیما اقدام به صدور رای طبق قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران می‌نماید.