En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دوپینگ دو ورزشکار ایرانی تایید شد

کمیته انضباطی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ۲ ورزشکار را از فعالیت در تمامی حوزه های ورزشی محروم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۰۲
| |
1018 بازدید
دوپینگ دو ورزشکار ایرانی تایید شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کمیته انضباطی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ حسین کیهانی (دوومیدانی) و یک ورزشکار ووشو (زیر سن قانونی) را به ترتیب ۸ و ۳ سال از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محروم کرد.

تیم کنترل دوپینگ ایران نادو در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ و در خلال رقابت‌های دو و میدانی جام امام رضا (ع) در مشهد اقدام به نمونه گیری داخل مسابقه از حسین کیهانی دونده استقامت نمود که پس از بررسی نمونه توسط آزمایشگاه کنترل دوپینگ مورد تایید وادا، وجود دو ماده ممنوعه "اریتروپوئیتین و استانوزولول" از گروه S ۱ و S ۲ لیست مواد و روش‌های ممنوعه وادا در نمونه وی محرز گردید. با عنایت به تخلف دوپینگ پیشین این ورزشکار در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ و دوره محرومیتی ۴ ساله تا تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۳ و با استناد به ماده ۱-۱-۹-۱۰ و ۴-۱۰ قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران، محرومیت وی ۹ ساله خواهد بود که به دلیل پذیرش تخلف توسط ورزشکار ۱ سال از محرومیت وی کاسته و این ورزشکار به مدت ۸ سال از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ لغایت ۱۴۱۲/۱۲/۲۹از هرگونه فعالیت ورزشی محروم می‌شود.

اما در خصوص ورزشکار پسر رشته ووشو و با عنایت به اینکه این ورزشکار زیر سن قانونی است و نامش فاش نخواهد شد؛ تیم کنترل دوپینگ ایران نادو در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ و در خلال رقابت‌های انتخابی تیم ملی در تهران از وی نمونه گیری دوپینگ کرد، که پس از بررسی نمونه این ورزشکار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ مورد تایید وادا وجود ماده "استانوزولول" از گروه S ۱ لیست مواد و روش‌های ممنوعه وادا، محرز و با عنایت به پذیرش تخلف توسط ورزشکار، کمیته انضباطی ایران نادو با تخفیف یک ساله وی را از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ لغایت ۱۴۰۷/۰۴/۲۹ از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محروم کرد.

گفتنی است در پرونده‌های تخلف دوپینگ که ورزشکار تخلف خود را پذیرفته و تقاضای دادرسی و تشکیل جلسه شورای صدرو رای نمی‌نماید، کمیته انضباظی ایران نادو ضمن تخفیف یک ساله بابت مدت زمان محرومیت، مستقیما اقدام به صدور رای طبق قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران می‌نماید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دوپینگ ورزشکار تیم ملی نمونه گیری حسین کیهانی دوومیدانی جام امام رضا تخلف دونده کمیته انضباطی ووشو
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین طلای MMA دشت شد
اکبر کارگرجم درگذشت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۲ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005bmw
tabnak.ir/005bmw