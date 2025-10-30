تجدیدچاپ «کشتی پهلوگرفته» در آستانه ایام فاطمیه

کتاب «کشتی پهلوگرفته» اثر سیدمهدی شجاعی در آستانه ایام فاطمیه به چاپ شصت و یکم رسید.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «کشتی پهلوگرفته» نوشته سیدمهدی شجاعی به‌تازگی و در آستانه ایام فاطمیه توسط انتشارات کتابستان هنر به چاپ شصت و یکم رسیده است.

این‌کتاب ضمن مرور نقاط عطف حیات حضرت فاطمه زهرا(س)، روایت مصائب زندگی ایشان از زبان اطرافیانشان و نیز شخص خودشان است و به گفته صاحب اثر، مرثیه ای است منثور از زبان و دل صاحبان عزای فاطمی.

«کشتی پهلوگرفته» ۱۴ فصل دارد و راویان مختلفی در آن به روایت مشغول‌ هستند. این‌راوی‌ها، آشنایان و وابستگان حضرت زهرا (س) هستند.

فصل اول حضرت رسول، فصل دوم حضرت خدیجه (س)، فصل سوم خود حضرت زهرا (س)، فصل چهارم حضرت امیرالمومنین علی(ع)، فصل پنجم امام حسن (ع)، فصل ششم امام حسین (ع)، فصل هفتم مجدداً حضرت زهرا (س)، فصل هشتم حضرت زینب (س)، فصل نهم فضّه، فصل دهم حضرت ام کلثوم (س)، فصل یازدهم اسماء، فصل دوازدهم برای بار سوم حضرت فاطمه (س)، فصل سیزدهم مجدداً حضرت امیر (ع) و فصل چهارم از زبان آسمان روایت می‌شود.

در بخشی از این‌کتاب آمده است:

روزگار غریبی است دخترم! دنیا از آن غریب تر! این چه دنیایی است که دختر رسول خدا را در خویش تاب نمی آورد؟ این چه روزگاری است که «راز آفرینش زن» را در خود تحمل نمی کند؟ این چه عالمی است که دردانه ی خدا را از خویش می راند؟ روزگار غریبی است دخترم. دنیا از آن غریب تر. آنجا جای تو نیست، دنیا هرگز جای تو نبوده است. بیا دخترم، بیا، تو از آغاز هم دنیایی نبودی. تو از بهشت آمده بودی، تو از بهشت آمده بودی …