En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف ضرب‌الاجل اجرای کالابرگ را اعلام کرد

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که در آبان‌ماه به طور حتم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را که با هدف توزیع عادلانه سبد کالای اساسی انجام می‌شود اجرایی کنند و اصل این تصمیم قانونی و مورد تأیید است و باید بدانیم که چگونه به شما برای اجرای این مهم کمک کنیم.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۹۱
| |
112 بازدید

قالیباف ضرب‌الاجل اجرای کالابرگ را اعلام کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر کار با بیان اینکه دسترسی مردم به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان و دهک بندی باید شفاف شود، گفت: دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که در آبان‌ماه به طور حتم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را که با هدف توزیع عادلانه سبد کالای اساسی انجام می‌شود اجرایی کنند و اصل این تصمیم قانونی و مورد تأیید است.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی گفت: منظور از دهک سندی است که باید به صورت دقیق و بر اساس کدملی برای افراد تصمیم بگیریم بنابراین ضروری است اطلاعات دقیقی در مورد سامانه و افراد و گروه هایی که مشخص و طبقه بندی شده اند و باید به صورت دقیق به آن ها توجه شود، به ما ارائه شود.

وی افزود: همچنین در مورد ساز وکار دسترسی مردم به سامانه برای مشاهده وضعیت دهک بندی نیز ضروری است اطلاعات دقیق به مجلس داده شود تا مردم و مجلس در جریان این موضوع قرار گیرند.

رئیس قوه مقننه کشورمان خطاب به میدری، یادآور شد: شما از موضوع سامانه عبور کردید و اعلام کردید که در نشست دیگری در مورد پشتیبانی از دهک ها توضیحات لازم را ارائه کنید اما در این مورد قانون وجود دارد و چندین سال است که در این رابطه به قانون توجه نمی شود و خلاف قانون عمل می شود البته این موضوع تنها مختص این دولت نیست بلکه دولت قبل نیز تخلف کرده است.

دکتر قالیباف افزود: دولت چهاردهم از ابتدا به دنبال حذف یارانه دهک های بالا اما در عمل قادر به حذف این موضوع نیست و یا داده ها اشتباه بوده و یا سیستم دارای ایراد است و اکنون مهم ترین موضوع ما این است که سال ها است سامانه رفاه ایرانیان ایجاد شده و بر اساس قانون باید ارتباط دوجانبه وجود داشته باشد تا هر فرد بتواند وضعیت خود را مشاهده کرده و از دلایل حذف یا اضافه شدن به دهک‌های مختلف آگاه شود و نیاز است در این رابطه توضیحاتی داده شود.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: باید بر اساس توضیحات امروز وزیر کار مشخص شود که مردم چگونه به سامانه رفاه ایرانیان دسترسی داشته باشند؛ دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که در آبان‌ماه به طور حتم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را که با هدف توزیع عادلانه سبد کالای اساسی انجام می‌شود اجرایی کنند و اصل این تصمیم قانونی و مورد تأیید است و باید بدانیم که چگونه به شما برای اجرای این مهم کمک کنیم.

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه بر اساس برنامه هفتم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وُسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی اقدام کند؛ این یعنی نگویید مجلس به ما گفته است 20 یا 30 یا 40 میلیون کم کنید. 

رئیس قوه مقننه در توضیح هدف مجلس گفت: مجلس به شما گفته است بر اساس نظام تأمین اجتماعی و پیش بینی های صورت گرفته و با آزمون وُسع، 7 دهک از 10 دهک را بر اساس معیار کاهش فقر مطلق و فقیر دسته بندی کنید که کار پیش برود. آقای میدری موضوع را نپیچانید ما کاره ای نیستیم که بگوییم چه کسی در این طبقه بندی ها باشد یا نباشد. شما باید آزمون وُسع انجام دهید که خیلی روشن و شفاف است.

وی افزود: بعد از آن، باید در قالب بسته معیشتی پایه، به خانوارهای کم درآمد، کالابرگ الکترونیک داده شود که مازاد بر یارانه های قانونی است. این به این معنا است که نباید به یارانه نقدی افراد کاری داشته باشید بلکه در حقیقت هدف مجلس این است که یارانه ای که در ابتدای زنجیره در قالب ارز به نهاده ها داده می شود به کالاهای مشخص تبدیل شده و با هدف رساندن حداقل 2100 کالری در روز به خانوارها و با کیفیت مشخص به 7 دهک داده شود. 

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه شما باید در گزارش خود اعلام کنید آیا آزمون وسع انجام داده اید یا خیر، گفت: باید وضعیت کارایی سامانه رفاه ایرانیان مشخص شده و معلوم شود آیا به درستی به وضعیت معترضان رسیدگی می شود، یا خیر؟ ممکن است کسی نسبت به وضعیت خود اعتراض داشته باشد که باید بتواند دارایی های خود را در سامانه اصلاح کند. ما چنین سامانه ای را از شما می خواهیم. ما از 20 یا 30 میلیون نگفته ایم البته ممکن است نظراتی برای برآورد میزان آن داشته باشیم اما این شما هستید که باید با داده ها به صورت دقیق بگویید این 7 دهک چند میلیون نفر و چه کسانی هستند. 

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه معیارهای طبقه بندی اقتصادی خانوار از طریق کالابورس و توسط وزارتخانه صورت می گیرد، اظهار داشت: معیارهای آزمون وُسع مشخص است؛ ساختار خانواده، بُرد خانواده، مجموع درآمد خانواده، شاغل بودن افراد خانوار ،داشتن معلول، داشتن بیماری خاص، تعداد و کیفیت خودروهای اعضای خانواده، مسکن و املاک خانواده، تراکنش های مالی و دارایی های افراد در بورس که باید بر اساس آن آزمون وُسع صورت گیرد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما می خواهیم شما در گزارش خود بر این متمرکز شوید که ما از دهک هایی که تحت پوشش قرار می گیرند، مطمئن باشیم که حتما نیازمندان واقعی جامعه باشند.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف کالابرگ دهک بندی رئیس مجلس خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وعده نهایی قالیباف برای اجرای کالابرگ
تمدید کالابرگ الکترونیک، بدون حذف
قالیباف: تصمیمات مهمی در جلسه غیرعلنی گرفته شد
خبر خوش برای کم‌درآمدها؛ واریز کالابرگ از فردا
استفاده از کالابرگ چهارم تا کی ادامه دارد؟
حضور قالیباف در نمایشگاه بین‌المللی کتاب+عکس
اعلام زمان واریز اعتبار کالابرگ دهک‌های یک تا سه
مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک اجرا می شود؟
قالیباف: در سال جدید هر ماه کالابرگ الکترونیکی توزیع می‌شود
قالیباف: تحجر ما را به جهنم انحراف از اسلام می‌برد
توضیحات قالیباف درباره پرداخت کالابرگ الکترونیک
قالیباف: ارائه کالابرگ الکترونیک به مردم در اولویت باشد
قالیباف: مجلس به دنبال مچ گیری نیست
تصویر مسجد الحرام از کابین خلبانی قالیباف
کالابرگ برای حساب این سرپرستان خانوار شارژ شد
کالابرگ نوروزی به این افراد تعلق خواهد گرفت
مبلغ کالابرگ یک خانواده چقدر است؟
اعلام جزئیاتی از اجرای کالابرگ الکترونیکی
رئیس جمهور: به ۷ دهک جامعه کالابرگ می دهیم
دیدار قالیباف با رئیس‌مجلس اعلای اتیوپی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۲ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۳ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005bml
tabnak.ir/005bml