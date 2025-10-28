رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر کار با بیان اینکه دسترسی مردم به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان و دهک بندی باید شفاف شود، گفت: دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که در آبان‌ماه به طور حتم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را که با هدف توزیع عادلانه سبد کالای اساسی انجام می‌شود اجرایی کنند و اصل این تصمیم قانونی و مورد تأیید است.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی گفت: منظور از دهک سندی است که باید به صورت دقیق و بر اساس کدملی برای افراد تصمیم بگیریم بنابراین ضروری است اطلاعات دقیقی در مورد سامانه و افراد و گروه هایی که مشخص و طبقه بندی شده اند و باید به صورت دقیق به آن ها توجه شود، به ما ارائه شود.

وی افزود: همچنین در مورد ساز وکار دسترسی مردم به سامانه برای مشاهده وضعیت دهک بندی نیز ضروری است اطلاعات دقیق به مجلس داده شود تا مردم و مجلس در جریان این موضوع قرار گیرند.

رئیس قوه مقننه کشورمان خطاب به میدری، یادآور شد: شما از موضوع سامانه عبور کردید و اعلام کردید که در نشست دیگری در مورد پشتیبانی از دهک ها توضیحات لازم را ارائه کنید اما در این مورد قانون وجود دارد و چندین سال است که در این رابطه به قانون توجه نمی شود و خلاف قانون عمل می شود البته این موضوع تنها مختص این دولت نیست بلکه دولت قبل نیز تخلف کرده است.

دکتر قالیباف افزود: دولت چهاردهم از ابتدا به دنبال حذف یارانه دهک های بالا اما در عمل قادر به حذف این موضوع نیست و یا داده ها اشتباه بوده و یا سیستم دارای ایراد است و اکنون مهم ترین موضوع ما این است که سال ها است سامانه رفاه ایرانیان ایجاد شده و بر اساس قانون باید ارتباط دوجانبه وجود داشته باشد تا هر فرد بتواند وضعیت خود را مشاهده کرده و از دلایل حذف یا اضافه شدن به دهک‌های مختلف آگاه شود و نیاز است در این رابطه توضیحاتی داده شود.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: باید بر اساس توضیحات امروز وزیر کار مشخص شود که مردم چگونه به سامانه رفاه ایرانیان دسترسی داشته باشند؛ دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که در آبان‌ماه به طور حتم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را که با هدف توزیع عادلانه سبد کالای اساسی انجام می‌شود اجرایی کنند و اصل این تصمیم قانونی و مورد تأیید است و باید بدانیم که چگونه به شما برای اجرای این مهم کمک کنیم.

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه بر اساس برنامه هفتم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وُسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی اقدام کند؛ این یعنی نگویید مجلس به ما گفته است 20 یا 30 یا 40 میلیون کم کنید.

رئیس قوه مقننه در توضیح هدف مجلس گفت: مجلس به شما گفته است بر اساس نظام تأمین اجتماعی و پیش بینی های صورت گرفته و با آزمون وُسع، 7 دهک از 10 دهک را بر اساس معیار کاهش فقر مطلق و فقیر دسته بندی کنید که کار پیش برود. آقای میدری موضوع را نپیچانید ما کاره ای نیستیم که بگوییم چه کسی در این طبقه بندی ها باشد یا نباشد. شما باید آزمون وُسع انجام دهید که خیلی روشن و شفاف است.

وی افزود: بعد از آن، باید در قالب بسته معیشتی پایه، به خانوارهای کم درآمد، کالابرگ الکترونیک داده شود که مازاد بر یارانه های قانونی است. این به این معنا است که نباید به یارانه نقدی افراد کاری داشته باشید بلکه در حقیقت هدف مجلس این است که یارانه ای که در ابتدای زنجیره در قالب ارز به نهاده ها داده می شود به کالاهای مشخص تبدیل شده و با هدف رساندن حداقل 2100 کالری در روز به خانوارها و با کیفیت مشخص به 7 دهک داده شود.

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه شما باید در گزارش خود اعلام کنید آیا آزمون وسع انجام داده اید یا خیر، گفت: باید وضعیت کارایی سامانه رفاه ایرانیان مشخص شده و معلوم شود آیا به درستی به وضعیت معترضان رسیدگی می شود، یا خیر؟ ممکن است کسی نسبت به وضعیت خود اعتراض داشته باشد که باید بتواند دارایی های خود را در سامانه اصلاح کند. ما چنین سامانه ای را از شما می خواهیم. ما از 20 یا 30 میلیون نگفته ایم البته ممکن است نظراتی برای برآورد میزان آن داشته باشیم اما این شما هستید که باید با داده ها به صورت دقیق بگویید این 7 دهک چند میلیون نفر و چه کسانی هستند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه معیارهای طبقه بندی اقتصادی خانوار از طریق کالابورس و توسط وزارتخانه صورت می گیرد، اظهار داشت: معیارهای آزمون وُسع مشخص است؛ ساختار خانواده، بُرد خانواده، مجموع درآمد خانواده، شاغل بودن افراد خانوار ،داشتن معلول، داشتن بیماری خاص، تعداد و کیفیت خودروهای اعضای خانواده، مسکن و املاک خانواده، تراکنش های مالی و دارایی های افراد در بورس که باید بر اساس آن آزمون وُسع صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما می خواهیم شما در گزارش خود بر این متمرکز شوید که ما از دهک هایی که تحت پوشش قرار می گیرند، مطمئن باشیم که حتما نیازمندان واقعی جامعه باشند.