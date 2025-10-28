یارانه ندهید،اما ما را در دهک بابک زنجانی نگذارید!

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u0627\u062c\u0631\u06cc\u060c \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u062f\u0647\u06a9\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0632\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0631\u062f\u0645 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0647\u06a9 \u062b\u0631\u0648\u062a\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u062b\u0644 \u0628\u0627\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0648\u0647\u06cc\u0646\u200c\u0622\u0645\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n