یارانه ندهید،اما ما را در دهک بابک زنجانی نگذارید!

محمد مهاجری، فعال سیاسی در واکنش به دهک‌بندی‌های تازه دولت گفت: مردم یارانه نخواهند، اما قرار دادنشان در دهک ثروتمندان مثل بابک زنجانی توهین‌آمیز است.
یارانه ندهید،اما ما را در دهک بابک زنجانی نگذارید!

به گزارش تابناک؛ محمد مهاجری، فعال سیاسی در واکنش به دهک‌بندی‌های تازه دولت گفت: مردم یارانه نخواهند، اما قرار دادنشان در دهک ثروتمندان مثل بابک زنجانی توهین‌آمیز است.

یارانه ندهید، اما ما را در دهکِ بابک زنجانی نگذارید!

گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
0
پاسخ
30 میلیون تومان یعنی کمتر از 300 دلار در ماه به زور می خواهند مردم را ثروتمند نشان دهند و فقر گسترده را انکار کنند متاسفانه در افزایش قیمت ها و فشار به مردم همه مسئولان با هم متحد هستند و وفاق کامل دارند
