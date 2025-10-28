ایلان ماسک، سهامداران را گروگان گرفت!

«رابین دنهولم»، رئیس هیئت مدیره تسلا، روز دوشنبه در نامهای به سهامداران هشدار داد که اگر بسته پیشنهادی حقوق یک تریلیون دلاری ایلان ماسک تصویب نشود، او ممکن است از سمت مدیرعاملی این شرکت، کنارهگیری کند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این درخواست تجدیدنظر پیش از جلسه سالانه تسلا در ششم نوامبر، مطرح میشود زیرا هیئت مدیره این خودروساز با انتقادات مکرری مبنی بر عدم اقدام در راستای منافع سهامداران مواجه شده و کارشناسان حاکمیت شرکتی و گروههای مدافع، استقلال و نظارت بر نفوذ ماسک را زیر سوال بردهاند.
«رابین دنهولم»، در این نامه گفت: طرح پیشنهادی مبتنی بر عملکرد به گونهای طراحی شده است که ماسک را برای ادامه نقش مدیرعاملی تسلا حداقل به مدت هفت سال و نیم دیگر تشویق کند.
او گفت: مدیرعاملی ماسک برای موفقیت تسلا، حیاتی بود و هشدار داد که بدون برنامهای که او را تشویق کند، شرکت ممکن است زمان، استعداد و چشمانداز خود را از دست بدهد. او گفت: نقش ماسک با توجه به تبدیل شدن تسلا به یک رهبر جهانی در هوش مصنوعی و فناوری خودران، حیاتی است.
هیئت مدیره تسلا، سالهاست که به دلیل رابطه نزدیک خود با ماسک تحت بررسی دقیق قرار دارد. دادگاهی در ایالت دلاور در اوایل سال میلادی جاری، قرارداد پرداخت حقوق ماسک در سال ۲۰۱۸ را لغو کرد و دریافت که این قرارداد به طور نامناسب توسط مدیرانی که کاملا مستقل نبودند، توافق شده است.