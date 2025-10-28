همراه اول میزبان مدیران نفت و گاز کشور

همراه اول در گردهمایی تخصصی «فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع نفت و گاز»، تازه‌ترین راهکارهای هوشمندسازی و تحول دیجیتال خود مختص صنایع را معرفی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ میزبان جمعی از مدیران عالی‌رتبه صنعت نفت و گاز بود و در قالب گردهمایی تخصصی «بررسی فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و کاربردهای آن در صنایع نفت و گاز» تازه‌ترین دستاوردها، توان فنی، مهندسی و تجربیات خود را در مسیر تحول دیجیتال تشریح کرد.

این گردهمایی یک‌روزه با محوریت بررسی راهکارهای ارتباطی نوین در صنایع بزرگ، شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و نشست‌های تخصصی درباره تحول دیجیتال، مدیریت هوشمند انرژی و همگرایی صنعت ارتباطات با بخش انرژی کشور بود.

*تأکید بر نقش همراه اول در تحول دیجیتال کشور

در ابتدای برنامه، حسین حجتی‌زاده، معاون کسب‌وکار سازمانی همراه اول، با اشاره به جایگاه ویژه این اپراتور در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور اظهار کرد: همراه اول امروز با بیش از ۱۱۳ میلیون مشترک و نرخ نفوذ ۱۳۲ درصدی پهن‌باند سیار، بزرگترین اپراتور خاورمیانه محسوب می‌شود و نقشی کلیدی در تحقق اهداف تحول دیجیتال کشور دارد.

وی ضمن معرفی راهکارهای متنوع همراه اول در حوزه فین‌تک از جمله اوانو و کیف پول ملی بحران، به پروژه‌های کلان این اپراتور در بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی، سبک زندگی و انرژی اشاره کرد و افزود: تفاهم‌نامه اخیر همراه اول با وزارت نفت در راستای شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نقطه عطفی در هم‌افزایی دو صنعت راهبردی کشور به‌شمار می‌آید.

*ارتباطات؛ مایه حیات در عصر هوشمند

جعفر بلوک‌آذری، معاون راهکارهای هوشمند همراه اول نیز در ادامه طی سخنانی، با بیان اینکه «امروزه ارتباطات مایه حیات است»، به اهمیت نقش داده و فناوری در صنایع انرژی اشاره کرد و گفت: تقاطع داده‌های ارتباطی با داده‌های صنعتی می‌تواند ارزش افزوده چشمگیری برای بخش‌هایی چون نفت و گاز ایجاد کند.

وی با اشاره به تفکیک ساختار تلکو و تک‌کو در همراه اول پس از ری‌برندینگ سال گذشته افزود: این تحول ساختاری، نشانه‌ای از آینده‌نگری و هم‌سویی همراه اول با تازه‌ترین روندهای جهانی صنعت ارتباطات است.

بلوک‌آذری در ادامه از پروژه موفق «باانرژی» به‌عنوان نمونه‌ای از تجربه‌های داده‌محور در بهینه‌سازی مصرف انرژی و هوشمندسازی زیرساخت‌ها یاد کرد؛ تجربه‌ای که می‌تواند در صنعت نفت و گاز نیز به‌کار گرفته و موجب تحول و بهره‌وری بیشتر شود.

*تحلیل ابرروندهای فناوری و نیازهای صنعت انرژی

رضا طحان لتیباری، مدیرکل توسعه محصولات سازمانی همراه اول، تازه‌ترین روندهای صنعت تلکام و فناوری‌های نوظهور را تشریح کرد. وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در انقلاب صنعتی پنجم گفت که توسعه پایگاه‌های داده و همکاری میان صنعت انرژی و بخش فناوری، پیش‌شرط موفقیت در این دوران است.

وی بر اهمیت امنیت سایبری تأکید کرد و افزود: افزایش تقاضا برای دیتاسنترها و رشد مصرف داده، ضرورت همکاری نزدیک صنعت انرژی و اپراتورهای ارتباطی را دوچندان کرده است.

طحان لتیباری همچنین سرویس‌های سازمانی همراه اول از جمله بی‌سیم سازمانی (آواک)، شبکه اختصاصی امن همراه (APN)، شبکه خصوصی مجازی موبایل سازمانی (MVPN)، شبکه‌های خصوصی (Private Network) و ابر سازمانی (StaaS) را به‌عنوان راهکارهای بومی و امن برای صنایع معرفی کرد.

*شبکه‌های خصوصی و امنیت در نسل پنجم

در بخش‌های دیگر مراسم، مدیران اپراتور اول با اشاره به روند جهانی هوشمندسازی، بر اهمیت نسل پنجم ارتباطی و فناوری اسلایسینگ (Slicing) در 5G تأکید کردند و مزایای ایزوله‌سازی سرویس‌ها در این بستر را برای افزایش امنیت صنایع حیاتی از جمله نفت و گاز توضیح دادند؛ همچنین با اشاره به نمونه‌های جهانی، از جمله سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری شرکت آرامکو در مسیر تحول دیجیتال، بر ظرفیت‌های مشابه در ایران و نقش فناوری ارتباطات در تحقق تحول دیجیتال در صنعت انرژی تأکید شد.

*راهکارهای امنیت داده، پروژه‌های کلان و مسیر تحول دیجیتال

در ادامه، شرکت هویتا از مجموعه همراه اول، راهکارهای خود در حوزه زیرساخت کلید عمومی (PKI)، احراز هویت دیجیتال و امنیت تبادلات الکترونیکی را معرفی کرد. نمایندگان این شرکت ضمن تشریح خدمات هویت دیجیتال، امضا و امنیت داده، بر تعهد همراه اول در همکاری با بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ برای پیشگیری از تقلب و افزایش ایمنی تبادلات اطلاعاتی تأکید کردند.

مریم رضاپور، سرپرست اداره کل توسعه و پشتیانی فنی و تجاری معاونت راهکارهای هوشمند همراه اول نیز با معرفی رویکردهای کلان این اپراتور در حوزه انرژی، دولت هوشمند، لجستیک و سلامت دیجیتال، به پروژه‌هایی نظیر سپهتن، هوشمندسازی کانتینری، سامانه‌های پایش سلامت و اپراتور سلامت اشاره کرد.

*بازدید از مرکز مانیتورینگ عملیات شبکه

در پایان گردهمایی، مدیران صنعت نفت و گاز از مرکز مانیتورینگ پیشرفته عملیات شبکه شهید سلیمانی بازدید کردند و از نزدیک با توان فنی، ساختار یکپارچه و ظرفیت‌های عملیاتی شبکه همراه اول آشنا شدند. در این بازدید، نحوه نظارت متمرکز بر عملکرد شبکه، تحلیل داده‌ها و پایش بلادرنگ اجزای زیرساختی به‌صورت زنده نمایش داده شد.