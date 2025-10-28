En
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۶ آبان

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

105,453,000

طلای 18 عیار / 740

104,047,000

طلای ۲۴ عیار

140,602,000

طلای دست دوم

104,046,560

آبشده کمتر از کیلو

456,870,000

مثقال طلا

456,790,000

انس طلا

4,002.36

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,116,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,055,800,000

نیم سکه تک فروشی

581,500,000

ربع سکه تک فروشی

331,700,000

سکه گرمی تک فروشی

165,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,053,000,000

نیم سکه (قبل 86)

520,000,000

ربع سکه (قبل 86)

265,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

100,420,000

حباب سکه بهار آزادی

40,270,000

حباب نیم سکه

73,750,000

حباب ربع سکه

77,500,000

حباب سکه گرمی

40,250,000
