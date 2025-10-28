En
قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴

قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، بازار ارز امروز  در حالی فعالیت خود را آغاز کرد  که دلار به نرخ ۱۰۷ هزار و ۹۸۰  تومان رسید.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
0
پاسخ
واقعا باید به رئیس بانک مرکزی دستمریزاد گفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
0
پاسخ
حضراتی که می نالید از قیمت کم بنزین
دلار را به قیمت 42 سال پیش برگردانید ببینیم بنزین ارزان هست یا نه
