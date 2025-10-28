En
صدای انفجار بلندتر از هر زمان دیگر در غزه

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از وقوع انفجارهای شدید و گسترده در نوار غزه است.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۴۷
809 بازدید
صدای انفجار بلندتر از هر زمان دیگر در غزه

نظامیان صهیونیست بر خلاف مفاد آتش بس نوار غزه، طی ساعات گذشته انفجارهای شدید و گسترده‌ای را در شرق شهر غزه انجام داده‌اند به طوری که صدای این انفجارها در مناطق دیگر نیز به گوش رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نظامیان صهیونیست علاوه بر منفجر کردن ساختمان‌های مسکونی در غزه به سمت فلسطینی‌ها در مناطق شرقی اردوگاه المغازی واقع در مرکز نوار غزه تیراندازی کردند.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز اطراف منطقه جحر الدیک را زیر آتش گرفت.

از زمان اجرای رسمی آتش بس در نوار غزه حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه قطع نشده و بیمارستان‌های غزه همچنان تعداد زیادی زخمی طی روز پذیرش می‌کنند.

 

غزه آتش بس نوار غزه حملات رژیم صهیونیستی باریکه غزه خبر فوری
ویرانی و اشک در غزه؛ روایت تصویری از رنج بی‌پایان
ترامپ: حماس گروگان‌ها را از تونل‌ها خارج کرد
اتحادیه اروپا: این طرح پایه و اساس جدی برای بررسی آینده نوار غزه است
احتمال اداره موقت غزه توسط امارات
جدیدترین توحش اسرائیل در نوار غزه
در نخستین روز آتش‌بس در غزه چه اتفاقاتی می افتد؟
حملات رژیم صهیونیستی به غزه پس از آتش بس
تل‌آویو رسما آغاز آتش بس را در غزه اعلام کرد
رژیم صهیونیستی جنوب لبنان را آماج حمله گرفت
انتقاد شدید مفتی عمان از جنایات رژیم صهیونیستی
مهم‌ترین موارد نقض توافق آتش‌بس غزه توسط رژیم صهیونی
طرح جدید آتش بس در نوار غزه از سوی آمریکا ارائه شد
نقض آتش‌بس از سوی صهیونی و شهادت ۱۰ فلسطینی
درخواست «عباس» از حماس برای پذیرش آتش‌بس
۷۰ شهید در حملات رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت
تمدید 4 ساعته آتش‌بس موقت در غزه
جزئیات توافق آتش‌بس در غزه
آتش بس موقت در غزه آغاز شد
موضع گیری ضد صهیونیستی آنتونیو گوترش
نابودی همه نشانه های حیات در نوار غزه+عکس
