صدای انفجار بلندتر از هر زمان دیگر در غزه

نظامیان صهیونیست بر خلاف مفاد آتش بس نوار غزه، طی ساعات گذشته انفجارهای شدید و گستردهای را در شرق شهر غزه انجام دادهاند به طوری که صدای این انفجارها در مناطق دیگر نیز به گوش رسیده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نظامیان صهیونیست علاوه بر منفجر کردن ساختمانهای مسکونی در غزه به سمت فلسطینیها در مناطق شرقی اردوگاه المغازی واقع در مرکز نوار غزه تیراندازی کردند.
توپخانه رژیم صهیونیستی نیز اطراف منطقه جحر الدیک را زیر آتش گرفت.
از زمان اجرای رسمی آتش بس در نوار غزه حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه قطع نشده و بیمارستانهای غزه همچنان تعداد زیادی زخمی طی روز پذیرش میکنند.