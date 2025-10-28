دیپلماسی فرهنگی از سنندج تا فرانکفورت

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه برگزاری چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج، در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به اهمیت حضور ایران در رویدادهای بینالمللی فرهنگی اظهار کرد: حضور در نمایشگاههایی همچون نمایشگاه کتاب فرانکفورت، بخشی از مسیر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که میتواند مانع از تکرار حوادث تلخ گذشته و خدشهدار شدن شأن فرهنگی کشور شود.
وی با بیان اینکه ایران در حوزه نشر و کتاب ظرفیتهای قابل توجهی دارد، افزود: گفتوگوهایی که در استان کردستان و سایر نقاط کشور در زمینه فعالیتهای فرهنگی و نشر انجام میشود نیز با همین نگاه دنبال میشود تا بتوانیم از فرصتهای جهانی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و فکری ایران استفاده کنیم.
وزیر فرهنگ، تصریح کرد: دشمنان ایران تمایل ندارند که کشور ما در عرصههای فرهنگی بینالمللی حضوری فعال و مؤثر داشته باشد، زیرا تلاش میکنند با ایجاد انحصار فرهنگی، روایتهای خود را بر جهان مسلط کنند. در چنین شرایطی، حضور عزتمندانه ایران در مجامع فرهنگی جهان، پاسخی قاطع و فرهنگی به این نگاه انحصارطلبانه است.
وی، با اشاره به حضور امسال ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفت: امسال جمهوری اسلامی ایران در حد غرفه «گرند» در این نمایشگاه شرکت کرد، اما برای سال آینده تلاش میکنیم با فراهم شدن همه شرایط، حضور پررنگتر، منسجمتر و در شأن جایگاه فرهنگی ایران داشته باشیم.
صالحی در پایان تأکید کرد: استمرار حضور ایران در رویدادهای فرهنگی جهانی، نه تنها موجب معرفی ظرفیتهای فرهنگی و ادبی کشور میشود، بلکه به ارتقای چهره بینالمللی ایران و تحکیم جایگاه آن در عرصه دیپلماسی فرهنگی نیز کمک خواهد کرد.