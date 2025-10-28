En
کدام خودرو ۹۵ میلیون تومان ارزان شد؟+جدول

قیمت خودرو امروز 6 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۴۰
| |
713 بازدید
|
۱

کدام خودرو ۹۵ میلیون تومان ارزان شد؟+جدول

قیمت خودرو امروز 6 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو فضایی آرام اما همراه با تردید را پشت سر گذاشت. در شرایط کنونی، حجم معاملات در سطح پایینی قرار دارد و بیشتر فعالان بازار ترجیح می‌دهند در وضعیت انتظار باقی بمانند. نوسانات محدود نرخ ارز و نبود سیگنال‌های روشن از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، موجب شده قیمت‌ها در محدوده‌ای ثابت اما با تمایل افزایشی نوسان کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، فعالان صنفی می‌گویند هرچند تقاضای مصرفی کاهش یافته، اما همچنان تقاضای سرمایه‌ای در بازار حضور دارد و همین عامل مانع از عقب‌نشینی جدی قیمت‌ها شده است. در سمت عرضه، خودروسازان با محدودیت‌های تولید و افزایش هزینه‌های مالی و ارزی مواجه‌اند. این موضوع چشم‌انداز کاهش قیمت را تضعیف کرده است.

تحلیلگران معتقدند بازار خودرو در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به تحولات کلان اقتصادی وابسته است و تا زمانی که سیاست‌های ارزی و وارداتی ثبات پیدا نکند، نمی‌توان انتظار تغییر جدی در مسیر قیمت‌ها داشت.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 6 آبان 1404 / کدام خودرو مونتاژی 95 میلیون تومان ارزان شد؟ + جدول

شاهین اتوماتیک GL بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را پشت سر گذاشت. بر همین مبنا، این سدان داخلی 11 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 199 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سهند S نسبت به روز گذشته هشت میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی 729 میلیون تومان رسید.

دنا پلاس بورسی 10 میلیون تومان ارزانتر از روز گذشته و با نرخ معاملاتی یک میلیارد و 86 میلیون تومان به معاملات امروز رسید. از طرف دیگر، پژو 207 اتوماتیک رشد سه میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 283 میلیون تومان معامله شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 6 آبان 1404 / کدام خودرو مونتاژی 95 میلیون تومان ارزان شد؟ + جدول

چانگان CS55 سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی بود. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی نسبت به روز گذشته 95 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ دو میلیارد و 990 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، هایما 8S رشد 28 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ دو میلیارد و 698 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

لوکانو L7 نسبت به روز گذشته 45 میلیون تومان گران شد و روی قله سه میلیارد و 380 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، بیجینگ U5 افت قیمت 45 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 700 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

میان محصولات مدیران‌خودرو، فونیکس FX نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان گران شد تا با نرخ دو میلیارد و 960 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. از سوی دیگر، آریزو 5 افت 15 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 805 میلیون تومان رسید.

جک S3 که در سایت کرمان‌موتور مونتاژ می‌شود نسبت به روز گذشته هفت میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و 544 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، جک J4 افت 11 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 296 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

 

قیمت خودرو خودرو وارداتی خودرو مونتاژی خرید خودرو فروش خودرو بازار خودرو ایران خودرو سایپا
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
اونقدر نمی خریم تا این دوتا کارخانه که بیش از چند دهه خون مردم را توی شیشه کرده اند ورشکسته شوند.
