به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، ویژگی عجیب و جالب این روستا، کوتاهی قد ساکنان آن است؛ به‌طوری‌که در گذشته قد بیشتر اهالی به‌سختی به ۱۴۰ سانتی‌متر می‌رسید و همین باعث شده لقب «سرزمین لی‌لی‌پوت‌ها» را بگیرد. اما داستان تنها به این ویژگی محدود نمی‌شود؛ مردم این روستا تا حدود ۵۰ سال پیش نه چای می‌نوشیدند، نه گوشت می‌خوردند، نه سیگار می‌کشیدند و نه شکار می‌کردند.

نکته جالب دیگر، خانه‌های کوچک آنهاست که حدود یک متر پایین‌تر از سطح زمین ساخته شده و برای ورود، ساکنان باید با همان قامت کوتاه خم شوند. فشردگی چشمگیر این خانه‌ها در دامنه کوه، منظره‌ای شگفت‌انگیز و متفاوت پدید آورده است.

این روستا در استان خراسان جنوبی و در ۷۸ کیلومتری شهر سربیشه، در مسیر جاده سربیشه به دهستان دُرح قرار دارد.