مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد

زن جوانی که شاکی پرونده پژمان جمشیدی است و مادرش، برای نخستین‌بار جزئیات روند شکایت‌شان از او و اتفاقاتی را که افتاده، براساس مستندات موجود در پرونده، اعلام کرده‌اند.
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد

شاکی پرونده که نمی‌خواهد نام‌اش در گزارش بیاید از روزی می‌گوید که برای امضای قرارداد همکاری با پژمان جمشیدی، از دفترش به‌ خانه او رفته و آنجا مورد تجاوز قرار گرفته است، همچنین یک زن هم در این ماجرا دخیل بوده و شاکی به‌واسطه اعتماد به او به خانه جمشیدی رفته است.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن، این زن جوان و مادرش می‌گویند همان شب با شکایت و گرفتن دستور قاضی، آزمایش پزشکی قانونی انجام داده و در گزارش این سازمان، تجاوز تایید شده است.

 به گفته آنها بعد از اینکه از او شکایت کردند، دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست و این‌بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطابق دادند، باز هم تجاوز را تایید کردند. آنها از همراهی خوب قضات دادگاه بدوی در روند رسیدگی به پرونده می‌گویند و حالا منتظر صدور رأی نهایی‌اند. زن جوان شاکی می‌گوید، بارها از سمت پژمان جمشیدی و اطرافیان‌اش به او پیشنهاد 50 میلیارد تومانی داده شده تا از شکایت خود صرف‌نظر کند، اما قبول نکرده است. 

«کامبیز برجاس»، یکی از وکلای پژمان جمشیدی می‌گوید، وکلا هنوز پرونده را نخوانده‌اند اما اتهام تجاوز را قبول ندارند. 

روایت شاکی پرونده

این زن جوان که نمی‌خواهد نام‌اش فاش شود، می‌گوید در سال‌های اخیر برای حضور در سینما تلاش کرده، چند نقش کوتاه هم بازی کرده و رزومه‌اش را برای کارگردانان و بازیگران شناخته ‌شده می‌فرستاده است: «برای آقای جمشیدی هم رزومه‌ام را فرستاده بودم. یک‌روز با من تماس گرفت و دعوتم کرد که بروم سر صحنه سریال «محکوم». من هم رفتم و آنجا کلی از من تعریف کرد و گفت که خیلی بااستعدادم. گفت کمکت می‌کنم که بازیگر بزرگی بشوی. من از اینکه رزومه‌ام مورد توجه قرار گرفته بود، خوشحال بودم. بعد از چند روز دوباره تماس گرفت و گفت، بیا سر یک فیلمنامه حرف بزنیم و قرارداد ببندیم. من هم رفتم سر صحنه سریال.»

متهم این پرونده به این زن جوان می‌گوید، قرارداد در جای دیگری است و باید با او به آنجا برود: «من هم اعتماد کردم و با او رفتم. وارد خانه که شدیم، در را قفل و شروع به کشیدن مواد کرد و دود آن را روی صورتم فوت می‌کرد. دست‌وپایم را بست و بعد به‌زور با من رابطه جنسی برقرار کرد. من میخکوب شده بودم و از پس‌اش برنمی‌آمدم. بعد نشئه شد و به کناری افتاد. من هم دنبال کلید گشتم و پیدایش کردم. آرام در را باز کردم و به کوچه رفتم، شروع کردم به داد و بیداد و گریه، حالم خیلی بد بود.»

بعد از داد و بیداد او، چندنفر از اهالی آنجا نزد او می‌روند و از ماجرا می‌پرسند: «دو نفرشان گفتند، باید به پزشکی قانونی برویم و سریع من را به آنجا بردند. همان شب، پزشکی قانونی تجاوز را تایید کرد. بعد از اینکه شکایت کردیم دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست. این‌بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطابق دادند، باز هم تجاوز را تایید کردند. تا همین جواب بیاید، دو ماه طول کشید و چقدر مادرم دوندگی کرد. همه این مستندات در پرونده موجود است.»

روند شکایت این شاکی شش‌ماه طول کشیده و آنطور که شاکی و مادرش می‌گویند در تمام این‌مدت، تحت فشار بوده‌اند؛ پیشنهادهایی برای سکوت، تماس‌های مکرر و تلاش‌هایی برای متوقف‌کردن روند پرونده: «در تمام این‌مدت، بارها دوستانش خواستند ساکتم کنند؛ همین هفته پیش در روزی که او را بازداشت کردند پیشنهادهای میلیاردی به ما دادند و ما قبول نکردیم. خودش چند بار گفته چقدر بدهم تا رضایت بدهید و از شکایت صرفنظر کنید؟ حتی وکلایش هم ما را تحت فشار گذاشتند. در مدتی که از شکایت کردن‌مان گذشته با متهم روبه‌رو نشدیم، نمی‌خواهم حتی دیگر لحظه‌ای او را ببینم.»

یکی از سخت‌ترین لحظات برای این زن جوان، لحظه‌ای بود که متهم را بازداشت کرده‌اند و او می‌خواسته آن لحظه را خودش به‌چشم ببیند: «سه‌شنبه هفته پیش، می‌خواستم فقط یک لحظه کوتاه آن لحظه را که به او دستنبد می‌زنند، ببینم تا شاید کمی آرام شوم. اما اجازه ندادند. همان روز کلی سند آورده بودند که او بازداشت نشود، اما قاضی قبول نکرد. قاضی تلاش کرد عدالت را اجرا کند، گفت که ممکن است او از کشور خارج شود و باید در بازداشت بماند تا تحقیقات کامل شود. همه حرفم این است که چرا اجازه ندادند حداقل 10 روز در زندان بماند، شاید کمی از رنج من کم شود؟»

او می‌گوید شنبه همین هفته برایش پیامک ثنا آمده مبنی بر اینکه پرونده از دادگاه کیفری یک به شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران رفته: «دو ساعت بعد از ارسال این پیامک خبر آمد که آزادش کرده‌اند.»

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، این زن جوان از فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای در این مدت می‌گوید: «خواندن نظرات بعضی از مردم، بیشتر از هر چیز دیگری دردآور بود. وقتی کامنت‌ها و نظرات عده‌ای را در این مدت خواندم، واقعاً رنجم صدبرابر شد. در این مدتی که بعضی از کارگردان‌ها متوجه شدند من از متهم شکایت کرده‌ام، بارها پیشنهاد کاری به من دادند که بتوانند ساکتم کنند؛ همان کسانی که قبلاً حتی به رزومه‌ام نگاه هم نمی‌کردند.»

روایت مادر شاکی پرونده

مادر این زن جوان هم اتفاقی را روایت می‌کند که شش‌ماه پیش زندگی خودش و دخترش را متحول کرده؛ او در تمام طول این مصاحبه حضوری، با گریه از روندی که با دخترش در این ماه‌ها طی کرده‌اند گفت و از آن روزی که این اتفاق برای دخترش افتاد: «من تهران نبودم، همان شب با من تماس گرفتند و گفتند دخترت تصادف کرده و خودت را به پزشکی قانونی برسان. خودم را به تهران رساندم و مستقیم رفتم آنجا و فهمیدم موضوع از چه قرار است. حال دخترم خیلی خیلی بد بود و پزشکی قانونی هم می‌گفت که باید دستور قاضی باشد تا بتوانند آزمایش بگیرند. آنقدر خودم را آنجا زدم، گریه کردم و گفتم آزمایش را انجام بدهید تا بالاخره دستور قاضی را گرفتیم و آزمایش انجام شد. همان موقع هم جواب پزشکی قانونی تایید می‌کرد که تجاوز صورت گرفته است.»

به گفته مادر شاکی، آنها حتی همان اول برای شکایت کردن تردید داشتند اما بعد از چندروز برای دخترش ابلاغیه می‌آید که پژمان جمشیدی از او به‌جرم اخاذی شکایت کرده: «دست پیش را گرفته بود؛ خیلی عصبانی شدم، خودم به او زنگ زدم و گفتم به‌جای اینکه بگویی غلط کردم چنین کاری کردم، از دخترم شکایت کردی؟! حالا که این کار را کردی ما هم از تو شکایت می‌کنیم. شکایت کردیم و بعد از 20 روز دستور بازبینی صحنه جرم داده شد.»

این مادر از سختی‌هایی که در این شش‌ماه از سر گذرانده می‌گوید؛ از زخم زبان‌هایی که به او زدند و می‌خواستند او را هم مثل دخترش از شکایت کردن منصرف کنند: «چقدر در این شش ماه به من می‌گفتند تو مادر نبودی، اگر مادر خوبی بودی اجازه نمی‌دادی دخترت بازیگر شود! می‌گفتند تقصیر خودت است، پژمان جمشیدی حق داشته!»

او از جلسه سه‌شنبه هفته پیش دادگاه می‌گوید که در آن پژمان جمشیدی به قاضی و مستشارانش گفته با دخترش صیغه محرمیت خوانده: «قاضی همان لحظه به او گفته، خودت خواندی؟ گفته بله. قاضی گفته الان خطبه را بخوان ببینم بلدی؟ و او نتوانسته بخواند. دروغ گفته بود و دروغ‌اش معلوم شد. آن روز از دخترم هم خیلی سوال پرسیدند. طبق جواب پزشکی قانونی و اظهارات دخترم، دادگاه تشخیص اولیه داد که این جرم اتفاق افتاده و به‌همین‌دلیل قرار بازداشت صادر شد. قاضی‌ها آدم‌های خوبی بودند و حرف‌های دخترم را شنیدند و قانع شدند.»

مادر شاکی می‌گوید: «ما آدم‌هایی نیستیم که دوست داشته باشیم کسی اعدام شود، اما از این ناراحتیم که این پرونده چطور به این سرعت از دادگاه کیفری به تجدیدنظر ارسال شد؟ چرا اینقدر زود آزادش کردند؟ آیا کار تمام مردم که در پله‌های دادگستری گرفتار بوروکراسی اداری‌اند به همین سرعت انجام می‌شود؟! روز دادگاه در هفته پیش، وکلای ایشان که وکلای پرنفوذی‌اند به ما گفتند که شنبه آزادش می‌کنیم و همین را در رسانه‌ها هم اعلام کردند. شنبه هم با وثیقه خیلی سنگین آزاد شد؛ همین وثیقه سنگین نشان می‌دهد که این پرونده در حال رسیدگی است و مدارکی وجود دارد که به نفع شاکی بوده است.»

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
44
18
پاسخ
یه جای کار میلنگه. از کجا معلوم با میل خودش نبوده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
به این سوال در روانشناسی میگن سرزنش قربانی اگر در روانشناسی این بخش رو بخونی متوجه میشی که چرا این سوال رو می پرسی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
وقتی پزشکی قانونی تجاوز را قبول میکند یعنی علایم متعددی مثل شواهد مقاومت شدید شاکی را هم مشاهده کرده و تنها تماس جنسی نبوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
31
26
پاسخ
مگه نمیگه دستو پایش را بسته بوده
پس چطور کلید را برداشته و درب را باز کرده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
سناریوی فیلم که نمی نویسه داره ماجرا رو تعریف می کنه
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
8
52
پاسخ
مستقل از هر نتیجه ای به قاضی شجاع دادگاه بدوی درود می فرستم.
اصلا تصمیم ساده ای نیست که یک سلبریتی ثروتمند را بازداشت کنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
1
57
پاسخ
باید عدالت اجرا شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
29
19
پاسخ
یعنی همه کارگردان ها و افراد مشهور دست به دست هم دادن تا متهم به تجاوز رو از دست شما رها کنن؟! عجب !
نه مادر اسمی داره و نه دختر ولی حسابی دارن آبروی طرف دیگر رو میبرن
پاسخ ها
حمص
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
فکر می کنم خودت رو به خواب زدی. این بازیگرا خیلی بیش از اینها هوای همدیگه رو دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
2
35
پاسخ
یا رب روا مدار که ....................
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
24
پاسخ
عجبااااااا ازین روزگار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
3
6
پاسخ
اینکه،دختراین خانم بااطلاع وخواسته خودش رفته داخل خانه یک بازیگر هم حالاازروی سادگی یا فریب بوده اشتباه بود ونبایدپایش راداخل خانه شخصی میزاشت،
حالاافرادی سرشناس،بازیگر،وکارگردان و،،،نباید یک طرفه قضاوت کنند.این موضوعی است که باحیسیت وناموس وآبروی طرفین گره خورده
بهتراست ساکت وصبورباشند تاقاضی پرونده انشالله عادلانه رآی صادر کرده ودیگران باقضاوت های احساسی حق دیگران رازیرپانزارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
متاسفانه عموم مردم مخصوصا خانم ها فکر می کنن افراد معروف چه سلبریتی ها چه آکادمیک و پزشک ها و... همه شون آدمهای شریفی هستن و سریع بهشون اعتماد می کنن ولی متاسفانه بینشون همه جور آدم پیدا میشه
سلیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
3
3
پاسخ
احتمالا تجاوز به عنف محسوب نمي شود و نهايتا به شلاق ختم خواهد شد و البته نابود شدن عمر بازيگري پژمان جمشيدي .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
2
7
پاسخ
شرح ماجرا را که میخوانی رنگ و لعاب پاپوش دارد.برای مرد مجردی که سلبریتی است و ثروت کافی هم دارد و به اندازه کافی باهوش هم هست ، همه چیز فراهم است و نیازی به اینکه خود را در دردسر بیندازد نیست.یک جای کار می لنگد.
