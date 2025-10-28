پایان تلخ تکواندوی ایران در روز پنجم

رقابت‌های روز پنجم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو صبح امروز ششم آبان‌ماه در شهر ووشی برگزار شد که نسترن ولی زاده و محمد صادق دهقانی در اوزان ۶۷- کیلوگرم بانوان و ۶۸- کیلوگرم آقایان نمایندگان کشورمان بودند.

به گزارش تابناک به نقل از آنا، در وزن ۶۷- کیلوگرم با حضور ۴۹ تکواندوکار، نسترن ولی زاده ابتدا با «لیسلی سولترو» از مکزیک مبارزه کرد و در یک دیداری نزدیک ۲ بر یک باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم نیز ۷۳ تکواندوکار وزن‌کشی کردند و محمد صادق دهقانی دور نخست با «سرمت کاکوئف» از روسیه که با پرچم بی طرف در مسابقات حضور دارد دیدار که دو بر یک باخت و حذف شد.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.