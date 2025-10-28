جلال ملکی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۳:۲۵ امشب حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم، بعد از بزرگراه یادگار امام، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی از دو مسیر مختلف به محل اعزام شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: در محل مشاهده شد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ با دو سرنشین مرد جوان حدوداً بین ۲۰ تا ۲۴ ساله، به دلایل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد با درختچه‌های میانی و گاردریل، وارد فضای میانی بزرگراه شده است. این خودرو سپس با یک تیر فلزی برخورد کرده و پس از شکستن آن، واژگون شده و در همان محل متوقف می‌شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران افزود: هر دو سرنشین در کابین خودرو محبوس بودند که آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محل، عملیات نجات را آغاز کرده و موفق شدند هر دو نفر را از داخل خودرو خارج کنند.

ملکی گفت: متأسفانه با تأیید عوامل اورژانس مشخص شد هر دو سرنشین بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته وی، محل حادثه برای بررسی علت دقیق وقوع این سانحه به عوامل پلیس راهور تحویل داده شده و خودرو نیز پس از اتمام عملیات به محل امن منتقل خواهد شد.