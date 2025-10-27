به گزارش تابناک، حسین فرحبخش، تهیهکننده سینما در گفتوگو با برنامه اینترنتی تیویپلاس از این گفت که اولین نقش مهناز افشار را در سال ۱۳۷۷ در فیلم سینمایی «دوستان» او به این بازیگر داد.
او همچنین از سارا خوئینیها و یوسف مرادیان به عنوان دیگر بازیگرانی نام بود که او با این فیلم به سینمای ایران معرفی کرد. او ادامه داد مهناز افشار از رفتنش پشیمان است و امیدوارم برگردد.
فرحبخش در پاسخ به ایستادنش در مقابل جنبش میتو در ایران گفت اگر پرونده ابداعکنندگان این جنبش را رو کند، دیگر نمیتوانند سرشان را بالا بیاورند!