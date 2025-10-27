En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صحبت‌های جنجالی حسین فرح‌بخش علیه جنبش می تو

حسین فرحبخش در پاسخ به ایستادنش در مقابل جنبش می‌تو در ایران گفت اگر پرونده ابداع‌کنندگان این جنبش را رو کند، دیگر نمی‌توانند سرشان را بالا بیاورند! 
کد خبر: ۱۳۳۶۸۰۶
| |
355 بازدید
صحبت‌های جنجالی حسین فرح‌بخش علیه جنبش می تو

به گزارش تابناک، حسین فرحبخش، تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگو با برنامه اینترنتی تی‌وی‌پلاس از این گفت که اولین نقش مهناز افشار را در سال ۱۳۷۷ در فیلم سینمایی «دوستان» او به این بازیگر داد.

او همچنین از سارا خوئینی‌ها و یوسف مرادیان به عنوان دیگر بازیگرانی نام بود که او با این فیلم به سینمای ایران معرفی کرد. او ادامه داد مهناز افشار از رفتنش پشیمان است و امیدوارم برگردد. 

فرحبخش در پاسخ به ایستادنش در مقابل جنبش می‌تو در ایران گفت اگر پرونده ابداع‌کنندگان این جنبش را رو کند، دیگر نمی‌توانند سرشان را بالا بیاورند! 

اشتراک گذاری
برچسب ها
حسین فرحبخش کارگردان مهناز افشار می تو خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خواب‌ تازه‌ای که برای مهناز افشار در ترکیه دیده‌اند
تصاویر سینماگران در مراسم یادبود مادر مهناز افشار
روایت مهناز افشار از ازدواج‌های پرتعدادش!
راز درآمد میلیاردی مهناز افشار از یک برنامه چیست؟
پشیمانی مهناز افشار از رفتن از ایران و امیدواری به بازگشت
واکنش خانه سینما نسبت به هتاکی جنسی به سینماگران
درخواست شلاق برای هانیه توسلی و ترانه علیدوستی
اظهارات استنباطی شخصی بوده و موضع رسمی کانون کارگردانان سینمای ایران نیست
آغاز جشنواره با فیلمی با مضمون می تو / بهروز افخمی: استخاره کردم، فیلم ساختم!
پشت پرده حبس آقای کارگردان پس از سوءاستفاده غیراخلاقی
یک‌ بار تجاوز می‌کنند، ما هزار بار می‌میریم
مهناز افشار بخشیده شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۸ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۷ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۵ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005blO
tabnak.ir/005blO