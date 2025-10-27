En
امین حیایی در قامت مجری به نمایش خانگی می‌آید

امین حیایی یکی از ستارگان سینما پا به عرصه اجرا گذاشت و قرار است یک مسابقه‌ موسیقیایی به نام «کاست» را اجرا کند.
امین حیایی در قامت مجری به نمایش خانگی می‌آید

به گزارش تابناک به نقل از فیلم‌نیوز، امین حیایی که در عرصه موسیقی و خوانندگی دستی بر آتش دارد قرار است به عنوان مجری مسابقه موسیقیایی «کاست» را اجرا کند. این مسابقه که هم اکنون در مرحله پیش تولید به سر می‌برد قرار است عرصه‌ای برای رقابت خواننده‌های مطرح کشور با یکدیگر باشد. هنوز اطلاعات دقیقی از این مسابقه رسانه‌ای نشده است.

«کاست» که برای پخش از یکی از پلتفرم‌ها تولید می‌شود نخستین تجربه امین حیایی در عرصه اجرا ست.

این بازیگر باسابقه سینما که هم اکنون فیلم «غریزه» را برپرده سینماها دارد، خوانندگی را در فیلم‌های «بوی بهشت» و «مانی ندا» تجربه کرده است.

