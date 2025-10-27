خدمات تازه در نسخه جدید «سپینو» بانک صادرات ایران

نسخه جدید پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو» بانک صادرات ایران با بیش از ۱۵ قابلیت تازه از جمله ارائه وام ازدواج، سفته دیجیتال، ضمانت با چک الکترونیکی و پرداخت اقساط با کارت سایر بانک‌ها رونمایی شد؛ نسخه‌ای سبک‌تر، سریع‌تر و کاربرپسندتر که تجربه بانکداری غیرحضوری را برای میلیون‌ها کاربر آسان‌تر می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، در نسخه ارتقایافته «سپینو» علاوه بر کاهش 65 درصدی حجم نرم‌افزار و ارائه فایل ۲۶ مگابایتی، مجموعه‌ای از تغییرات کاربردی در فرآیندها و خدمات بانکی اجرا شده که موجب افزایش رضایتمندی کاربران شده است.

افزودن خدمت وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، امکان ضمانت تسهیلات با چک الکترونیکی، صدور و ضمانت سفته دیجیتال، افتتاح حساب بلندمدت، قابلیت شارژ حساب و پرداخت اقساط تسهیلات با کارت سایر بانک‌ها از جمله قابلیت‌های جدید «سپینو» است.

بهبود فرآیند افتتاح حساب و دریافت تسهیلات، افزودن رمز دوم درون‌برنامه‌ای، دستور پرداخت، امضای دیجیتال، ارتقای تجربه کاربری و عملکرد نرم‌افزار و رفع مشکلات گزارش‌شده از دیگر تغییرات این نسخه به شمار می‌رود.

پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو» با گذشت حدود یکسال از انتشار عمومی، با استقبال گسترده کاربران مواجه شده و تعداد کاربران آن از مرز چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گذشته است.

سپینو مجموعه‌ای از خدمات بانکی متنوع از جمله افتتاح حساب غیرحضوری، انتقال وجه هوشمند (پایا، ساتنا، کارت‌به‌کارت و پل)، درخواست صدور کارت، سفارش کارت هدیه دیجیتال با پیام و موسیقی دلخواه، خرید شارژ و بسته اینترنتی، پرداخت قبوض، فعال‌سازی پیامک و سایر خدمات بانکی را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌دهد.

علاوه بر خدمات بانکی، «سپینو» با ارائه خدمات خرید اعتباری (BNPL) و معرفی فعالیت‌های فرهنگی و آثار منتشرشده، بستری ترکیبی از خدمات بانکی و فرهنگی را برای جامعه فرهنگی کشور فراهم کرده است.

نسخه جدید «سپینو» با پشتیبانی از سیستم‌عامل‌های iOS و Android، یکی از پیشرفته‌ترین اپلیکیشن‌های بانکداری دیجیتال کشور محسوب می‌شود که با تضمین امنیت، سرعت و دقت بالا، مراجعه حضوری به شعب را به حداقل رسانده است.

​کاربران می‌توانند برای نصب و استفاده از «سپینو» به نشانی: sepino.bsi.ir مراجعه کنند.