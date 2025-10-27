شهادت ۲ نفر در حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش تابناک، خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان روز دوشنبه گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی به روستای «البیاض» در شهر صور حمله کرد.

خبرنگار شبکه خبری المسیره در لبنان نیز گفت که در پی این حمله پهپادی، ۲ نفر شهید شدند.

طی ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰ مورد نقض جدید آتش‌بس مرتکب شده‌اند و توافقنامه آتش‌بس با مقاومت و دولت لبنان را نقض کرده‌اند.

رژیم صهیونیستی روز گذشته مناطقی از شرق و جنوب لبنان را هدف قرار داده و موجب شهادت چندین نفر شده و ادعا کرده است که چند فرمانده حزب الله لبنان را نیز به شهادت رسانده است.

از زمان امضای توافقی برای توقف حملات به جنوب لبنان و مناطق بقاع و ضاحیه جنوبی، در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت لبنان ادامه داشته و این رژیم بارها این توافق را در کنار قطعنامه شماره ۱۷۰۱ سازمان ملل نقض کرده است.