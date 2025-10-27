مشکل پرسپولیس برای فسخ قرارداد هاشمیان

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، در شرایطی که هشت هفته از لیگ برتر پشت سر گذاشته شده، باشگاه پرسپولیس به واسطه شرایطی که در مسیر نتیجه‌گیری و عملکرد این تیم شکل گرفت، تصمیم به قطع همکاری با وحید هاشمیان گرفته است.

هاشمیان که تا پایان هفته هشتم تنها موفق به کسب دو پیروزی شده بود و با قبول اسکواد تیم علیرغم انتقاداتی که به آن وارد بود، با بیشتر هواداران این تیم نیز دچار چالش شد تا خیلی زود با شعار در سکو‌ها نیز مواجه شود، در پایان این هفته با تصمیم اعضای هیات مدیره به پایان همکاری با این تیم رسید تا آنها به طور رسمی از مذاکرات خود با اوسمار ویه‌را و بازگشت این سرمربی برزیلی خبر دهند.

این جدایی البته به نظر می‌رسید چندان با چالش مواجه نشود. رویه اخلاقی که وحید هاشمیان نشان داده بود این ذهنیت را شکل داده بود که باشگاه با کمترین مانع برای قطع همکاری و انتخاب سرمربی جدید و ادامه مسیر خود همراه شود. اما اکنون در شرایطی که تنها ساعاتی به حضور اوسمار ویه‌را و البته بازی حساس با تراکتور باقی مانده است، خبر عجیبی از باشگاه به گوش می‌رسد.

هاشمیان که طی ۴۸ ساعت اخیر به درخواست باشگاه برای حضور در جلسه و امضای اقاله پاسخی نداده است، اکنون خواسته جنجالی را مطرح کرده است؛ او مدعی شده تنها در صورت دریافت ۵۰ میلیارد تومان حاضر به اقاله قراردادش خواهد بود تا مدیران این باشگاه را با شوک بزرگی مواجه کند!

باشگاه پرسپولیس انتظار داشت با توجه به گذشت تنها هشت هفته از بازی‌ها و البته حضور این تیم در رتبه هفتم جدول با تنها دو پیروزی، شرایط برای جدایی دو طرفه و بدون مانع خاصی، به بهترین شکل فراهم شود، اما اکنون با این درخواست جنجالی مواجه شده تا حتی کار برای مراحل قانونی عقد قرارداد با اوسمار نیز با چالش همراه شود.

وحید هاشمیان در شرایطی درخواست ۵۰ میلیاردی برای اقاله قرارداد در برهه کنونی داشته که پیش از این و در ابتدای فصل نیز درصدی از مبلغ قراردادش را دریافت کرده و اکنون با یک حساب سرانگشتی برای هر بازی تقریبا ۸ میلیارد خواستار است، یا به عبارتی می‌توان گفت او به ازای هر امتیاز تیم عددی نزدیک به ۶ میلیارد درخواست کرده است.

با این حال باشگاه پرسپولیس امیدوار بود طی ۴۸ ساعت و در تماس‌هایی که با وحید هاشمیان داشت او را در جلسه حاضر دیده تا روند مذاکرات برای دستیابی به نتیجه دوطرفه را شکل دهد، اما هاشمیان اعلام کرده تنها در صورتی پای اقاله را امضا خواهد کرد که باشگاه برای پرداخت ۵۰ میلیاردی به توافق رسیده و به دنبال مسیر دیگری نباشد!

عدم توافق با وحید هاشمیان برای امضای اقاله قطع همکاری در فاصله باقیمانده تا حضور اوسمار و دیدار با تراکتور می‌تواند دردسر بزرگی برای این تیم شکل دهد و باید دید مدیران باشگاه در نهایت به چه نتیجه‌ای برای این موضوع خواهند رسید. البته با خصوصیات اخلاقی وحید هاشمیان که نشات گرفته از حضور طولانی مدت او در فوتبال آلمان است، بعید است او از مواضع خود کوتاه بیاید و به نظر می‌رسد آنها برای این قطع همکاری متحمل ضرر بزرگی شوند.

این در حالیست که بعد از حضور وحید هاشمیان در یکی از برنامه‌های تلویزیونی و بغض‌های او، هواداران تصور چنین اتفاقی را در شرایطی کنونی نمی‌کردند و حتی برخی نیز جبهه خود را به سود این مربی تغییر داده بودند، اما اکنون با این ماجرای جدید باید دید آینده تیم به چه شکل خواهد شد و در نهایت نیز مدیران باشگاه که در پاسخ تلویحی به این درخواست "نــــــه" را اعلام کرده‌اند، چه تدبیری خواهند داشت.