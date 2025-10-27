قالیباف: توزیع جمعیت در کشور ما نرمال نیست

به گژارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست استانداران و مجمع نمایندگان استانهای شرق کشور گفت: زمانی که از تولید و توسعه صحبت میکنیم یعنی از رابطه متقابل انسان و مکان سخن میگوییم.
وی افزود: امروز واقعیت تلخی وجود دارد و آن این است که در ۵۱ درصد کشور ۲۱ میلیون نفر جمعیت زندگی میکنند درحالیکه در ۱.۱ دیگر سرزمین ما هم ۲۱ میلیون نفر زندگی میکنند یعنی توزیع انسان بهعنوان محور قدرت، معرفت، منزلت و ثروت در کشور ما نرمال نیست.
رئیس مجلس بیان کرد: ما در این نشست نمیخواهیم که مشکلات استانی را در سطح فرو ملی حل کنیم. موضوع توزیع جمعیت یک راهبرد ملی است و یکی از موضوعات حیاتی است که باید در جلسه سران موردبحث قرار گیرد و برای آن چارهاندیشی کنیم.
سند آمایش توسعه سرزمینی باید مبنای حرکت کشور باشد
قالیباف همچنین گفت: ما معتقد هستیم که باید صادرات بیشتر شود. در سال ۱۴۰۱ کشور سند آمایش سرزمینی داشته است و در سال ۱۴۰۲ این سند ابلاغ شده است باید مبنای حرکت ما سند آمایش توسعه سرزمینی باشد و دولت و مجلس باید این سند را پیش ببریم.