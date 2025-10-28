En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز سفید شدن موها کشف شد

پژوهش تازه‌ای از دانشگاه توکیو نشان می‌دهد سفید شدن موها فقط نشانه‌ی گذر زمان نیست، بلکه می‌تواند یکی از سازوکارهای طبیعی بدن برای محافظت در برابر سرطان پوست باشد.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۴۸
| |
433 بازدید
راز سفید شدن موها کشف شد

پژوهشگران در بررسی تازه‌ای نشان داده‌اند که سفید شدن مو‌ها ممکن است واکنشی هوشمندانه از سوی بدن باشد.

به گزارش تابناک، پژوهش تازه‌ای از دانشگاه توکیو نشان می‌دهد سفید شدن مو‌ها فقط نشانه‌ی گذر زمان نیست، بلکه می‌تواند یکی از سازوکار‌های طبیعی بدن برای محافظت در برابر سرطان پوست باشد.

گروهی از دانشمندان ژاپنی به سرپرستی «امی نیشیمورا» در آزمایش‌هایی روی موش‌ها دریافتند سلول‌های بنیادی تولیدکننده رنگدانه مو در صورت آسیب دیدن دی‌ان‌ای، خود را از چرخه بازسازی حذف می‌کنند. نتیجه این تصمیم دفاعی، از بین رفتن رنگ مو و در نهایت خاکستری شدن آن است.

نیشیمورا می‌گوید: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که یک جمعیت از سلول‌های بنیادی، بسته به نوع فشار یا آسیب، می‌تواند مسیر‌های کاملاً متضادی را طی کند؛ از بین رفتن یا گسترش. این دو مسیر در واقع دو سر یک طیف‌اند: سفید شدن مو در یک سو و بروز ملانوم (سرطان پوست) در سوی دیگر.»

در این پژوهش مشخص شد زمانی که سلول‌های بنیادی با نوع خاصی از آسیب موسوم به «شکست دو‌رشته‌ای دی‌ان‌ای» روبه‌رو می‌شوند، فرایندی به نام تمایز جفت‌شده با پیری سلولی فعال می‌شود که مانع از سرطانی شدن سلول می‌گردد.

اما اگر همان سلول‌ها در معرض مواد سرطان‌زا یا اشعه‌ی فرابنفش قرار گیرند، این مسیر دفاعی غیرفعال شده و سلول‌های آسیب‌دیده به تقسیم خود ادامه می‌دهند؛ حالتی که می‌تواند به تشکیل تومور منجر شود.

پژوهشگران می‌گویند گرچه نمی‌توان سفید شدن مو را مستقیماً «نشانه‌ی سلامت» دانست، اما این فرایند می‌تواند پیامد فعال شدن یک مسیر حفاظتی در برابر خطرات ژنتیکی باشد.

این مطالعه گامی تازه در درک رابطه‌ی میان پیری بافت‌ها و سرطان به‌شمار می‌رود و ممکن است در آینده به روش‌های جدیدی برای پیشگیری از تومور‌های پوستی بینجامد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفید شدن مو سرطان پوست
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نوشیدنی‌ها برای رشد مو با تاثیر باورنکردنی
ویتامین B3؛ سپر ارزان‌قیمت و قدرتمند مقابله با سرطان پوست
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۸ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۵ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005bkS
tabnak.ir/005bkS