راز سفید شدن موها کشف شد

پژوهشگران در بررسی تازه‌ای نشان داده‌اند که سفید شدن مو‌ها ممکن است واکنشی هوشمندانه از سوی بدن باشد.

به گزارش تابناک، پژوهش تازه‌ای از دانشگاه توکیو نشان می‌دهد سفید شدن مو‌ها فقط نشانه‌ی گذر زمان نیست، بلکه می‌تواند یکی از سازوکار‌های طبیعی بدن برای محافظت در برابر سرطان پوست باشد.

گروهی از دانشمندان ژاپنی به سرپرستی «امی نیشیمورا» در آزمایش‌هایی روی موش‌ها دریافتند سلول‌های بنیادی تولیدکننده رنگدانه مو در صورت آسیب دیدن دی‌ان‌ای، خود را از چرخه بازسازی حذف می‌کنند. نتیجه این تصمیم دفاعی، از بین رفتن رنگ مو و در نهایت خاکستری شدن آن است.

نیشیمورا می‌گوید: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که یک جمعیت از سلول‌های بنیادی، بسته به نوع فشار یا آسیب، می‌تواند مسیر‌های کاملاً متضادی را طی کند؛ از بین رفتن یا گسترش. این دو مسیر در واقع دو سر یک طیف‌اند: سفید شدن مو در یک سو و بروز ملانوم (سرطان پوست) در سوی دیگر.»

در این پژوهش مشخص شد زمانی که سلول‌های بنیادی با نوع خاصی از آسیب موسوم به «شکست دو‌رشته‌ای دی‌ان‌ای» روبه‌رو می‌شوند، فرایندی به نام تمایز جفت‌شده با پیری سلولی فعال می‌شود که مانع از سرطانی شدن سلول می‌گردد.

اما اگر همان سلول‌ها در معرض مواد سرطان‌زا یا اشعه‌ی فرابنفش قرار گیرند، این مسیر دفاعی غیرفعال شده و سلول‌های آسیب‌دیده به تقسیم خود ادامه می‌دهند؛ حالتی که می‌تواند به تشکیل تومور منجر شود.

پژوهشگران می‌گویند گرچه نمی‌توان سفید شدن مو را مستقیماً «نشانه‌ی سلامت» دانست، اما این فرایند می‌تواند پیامد فعال شدن یک مسیر حفاظتی در برابر خطرات ژنتیکی باشد.

این مطالعه گامی تازه در درک رابطه‌ی میان پیری بافت‌ها و سرطان به‌شمار می‌رود و ممکن است در آینده به روش‌های جدیدی برای پیشگیری از تومور‌های پوستی بینجامد.