دلتنگی علی نصیریان برای مهرجویی و تقوایی

از خانه سینما، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما به همراه حبیب اسماعیلی، مرتضی حسینی از اعضاء هیات رئیسه و سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما با حضور در منزل علی نصیریان جویای احوال این بازیگر و آخرین وضعیت سلامت و روند درمانی وی که خوشبختانه رو به بهبود است، قرار گرفتند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در این دیدار که عصر روز یکشنبه چهارم آبان انجام شد همایون اسعدیان با اشاره به نقش پررنگ علی نصیریان در تاریخ سینمای ایران گفت: علی نصیریان نه تنها به عنوان بازیگر با اکثر کارگردانهای شناخته شده و صاحب سبک سینمای ایران همکاری کرده است بلکه خارج از فیلم نیز هر قدمی توانسته برای رشد و اعتلای سینمای ایران برداشته است و بر همه ما واجب است تا قدردان این هنرمندان که سرمایه سینمای ایران هستند، باشیم.
وی با اشاره به جدیت و انضباط علی نصیریان و هم نسلان وی در زمان حضور در پروژههای سینمایی، افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا در قالب برنامههای مختلف تجربیات این گروه از بازیگران به نسل جوان و آینده سازان سینمای ایران منتقل شود.
علی نصیریان نیز با تشکر از همایون اسعدیان و مدیران خانه سینما بیان داشت: زمانی که ما وارد سینما شدیم تنها چیزی که برای ما اهمیت داشت، عشق به سینما و تلاش برای ایفای نقشی بود که از ما میخواستند و مسائل مالی در اولویتهای بعدی قرار داشت.
وی با ذکر خاطراتی از همکاری با کارگردانهایی همچون داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی، گفت: باعث تاسف است که سال گذشته داریوش مهرجویی را از دست دادیم و امسال ناصر تقوایی از بین ما رفت. هر کدام از این کارگردانها آثاری تولید کردند که قابل دفاع است و هم برای ما به عنوان بازیگران و هم تماشاگران، خاطره ساز شدهاند.
نصیریان با تشکر از زحمات خانه سینما برای حل مشکلات سینماگران، گفت: هرچند خانه سینما در راه حل مشکلات درمانی و معیشتی پیشکسوتان سینما گامهای خوبی برداشته است، اما نباید در برنامههای خود از جوانان غفلت کند، زیرا آینده سازان امروز سینمای ایران، جوانان هستند.
وی با اشاره به درخشش سینماگران جوان ایرانی در جشنوارههای داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت هنری و فرهنگی کشور باید تلاش کنند موانع را از سر راه جوانان بردارند تا ما شاهد فعالیت بهتر و آسانتر آنها در سینما باشیم.
نصیریان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر بیشتر از حضور در فیلمهای سینمایی به مطالعه و پژوهش در امر بازیگری پرداخته است، گفت: یکی از کتابهایی که امسال خواندم و بر آن مقدمهای نوشتم کتاب «استادان بزرگ بازیگری و شیوههای آموزش آنها» است که ریچارد برستوف نوشته و پیمان معادی آنرا ترجمه کرده است. به علاقمندان جدی بازیگری در سینما و تئاتر توصیه میکنم حتما این کتاب را مطالعه کنند.
آخرین نقش آفرینی این هنرمند شناخته شده کشورمان در فیلم سینمایی «آه! چه روزهای خوشی بود!» ساخته همایون غنیزاده است که به تازگی در بخش رقابتی جشنواره تالین راه پیدا کرده است.
در این دیدار داریوش مودبیان کارگردان سینما و تئاتر نیز حضور داشت.