آیا ایران از روسیه درخواست سامانه s400 را داده است؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اعطای سامانه دفاعی اس 400 از سوی روسیه به ایران توضیحاتی ارائه کرد.

محمدرضا محسنی ثانی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اینکه ایران درخواستی برای دریافت اس 400 از روسیه، نداده است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران درخواستی برای دریافت این سامانه دفاعی از روسیه نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه روسیه همواره در زمینه اعطای تسلیحات نظامی به کشورمان آمادگی دارد و همکاری های لازم را در این زمینه مبذول داشته است گفت: اما این موضوعات مستلزم پیش نیازهایی است که برای آن باید دیده شود. این پیش نیازها شاید کمتر بوده و می توانستیم از موقعیت دیگری استفاده کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران توانایی ساخت تسلیحاتی از جمله سامانه دفاعی اس 400 را دارد و به همین خاطر درخواستی برای تهیه آن از کشور روسیه نداده است.