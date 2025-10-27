En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جمله جنجالی وینیسیوس در ال‌کلاسیکو

ال‌کلاسیکو نخست این فصل فوتبال اسپانیا، یکی از جنجالی‌ترین تقابل‌های دو تیم در سال‌های اخیر بود. گرچه رئال مادرید موفق به شکست بارسا شد اما حواشی آن همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۴۲
| |
340 بازدید

جمله جنجالی وینیسیوس در ال‌کلاسیکو

بازیکن برزیلی رئال مادرید بعد از تعویض واکنش تندی به آلونسو داشت و تهدید به جدایی از رئال کرده است.

به گزارش تابناک، رئال مادرید و بارسلونا در حساس ترین بازی هفته دهم رقابت‌های لالیگا به مصاف هم رفتند. رئال در این بازی خانگی و با حمایت هوادارانش در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید.

در دیداری که امباپه و بلینگام گل‌های شاگردان آلونسو را به ثمر رساندند، واکنش وینیسیوس جونیور بعد از تعویض یکی از اتفاقات جنجالی این دیدار بزرگ بود که حتی امروز هم در رسانه‌های اسپانیا واکنش های زیادی داشت.

ماجرا به اعتراض شدید وینی به تعویضش در این بازی مربوط می‌شود. وینیسیوس در دقیقه ۷۱ بازی پس از تصمیم آلونسو برای تعویض او با رودریگو، با عصبانیت از زمین خارج شد.

او در حین خروج، به سمت نیمکت ذخیره‌ها فریاد زد و با عصبانیت دست‌هایش را به سمت تماشاگران بلند کرد. به گزارش شبکه "DAZAN"، وینیسیوس در راه رفتن به رختکن گفت: «من از تیم می‌روم... می‌روم، بهتر است بروم.»

این موضوع باعث مداخله لوئیس یوبس، مربی دروازه‌بانان رئال برای کنترل اوضاع شد. پس از چند دقیقه این بازیکن بازگشت و روی نیمکت ذخیره نشست و در دقایق پایانی خود را وارد درگیری بین بازیکنان دو تیم کرد.

آلونسو در نشست خبری پس از بازی، در مورد این موضوع گفت: «ما درباره این موضوع به صورت عمومی بحث نمی‌کنیم. آنچه اتفاق افتاد، داخل تیم باقی می‌ماند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
وینیسیوس رئال مادرید بارسا ال کلاسیکو
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش اینیستا به صحبت‌های جنجالی یامال
آنچه باید درباره الکلاسیکو بدانید
ترکیب رئال مادرید مقابل بارسلونا
شب جادویی و پرماجرا؛ کامبک رئال‌مادرید، تساوی جنون‌آمیز یوونتوس و چند شگفتی!
پایان رابطه مدل معروف برزیلی با وینیسیوس پس از افشای چت‌های خصوصی! + عکس
رئال مادرید، بارسا را با شکست بدرقه کرد/ ال‌کلاسیکو؛ مثل همیشه جذاب و پرحادثه
ترکیب بارسلونا مقابل رئال مادرید
جنون‌ گلزنی در اروپا و آسیا؛ میانگین ۴.۵ گل در هر بازی/ خشکسالی هشدار دهنده در فوتبال ایران!
اخراج فلیک در آستانه ال‌کلاسیکو؛ پیروزی سخت بارسا با گل آرائوخو
توهین زشت هواداران خشمگین اتلتیکو به ستاره رئال قبل از باخت دربی مادرید
خلاصه بازی رئال مادرید 2 - بارسلونا 1
توصیه مهم روبرتو کارلوس به وینیسیوس؛ به توهین‌‎ها پاسخ نمی‌دادم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۸ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۷ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۵ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005bkM
tabnak.ir/005bkM