بازیکن برزیلی رئال مادرید بعد از تعویض واکنش تندی به آلونسو داشت و تهدید به جدایی از رئال کرده است.
به گزارش تابناک، رئال مادرید و بارسلونا در حساس ترین بازی هفته دهم رقابتهای لالیگا به مصاف هم رفتند. رئال در این بازی خانگی و با حمایت هوادارانش در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید.
در دیداری که امباپه و بلینگام گلهای شاگردان آلونسو را به ثمر رساندند، واکنش وینیسیوس جونیور بعد از تعویض یکی از اتفاقات جنجالی این دیدار بزرگ بود که حتی امروز هم در رسانههای اسپانیا واکنش های زیادی داشت.
ماجرا به اعتراض شدید وینی به تعویضش در این بازی مربوط میشود. وینیسیوس در دقیقه ۷۱ بازی پس از تصمیم آلونسو برای تعویض او با رودریگو، با عصبانیت از زمین خارج شد.
او در حین خروج، به سمت نیمکت ذخیرهها فریاد زد و با عصبانیت دستهایش را به سمت تماشاگران بلند کرد. به گزارش شبکه "DAZAN"، وینیسیوس در راه رفتن به رختکن گفت: «من از تیم میروم... میروم، بهتر است بروم.»
این موضوع باعث مداخله لوئیس یوبس، مربی دروازهبانان رئال برای کنترل اوضاع شد. پس از چند دقیقه این بازیکن بازگشت و روی نیمکت ذخیره نشست و در دقایق پایانی خود را وارد درگیری بین بازیکنان دو تیم کرد.
آلونسو در نشست خبری پس از بازی، در مورد این موضوع گفت: «ما درباره این موضوع به صورت عمومی بحث نمیکنیم. آنچه اتفاق افتاد، داخل تیم باقی میماند.»