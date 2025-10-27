لغو وضعیت اضطراری اسرائیل در جنوب

وضعیت اضطراری در جنوب سرزمین‌های اشغالی که با مقاومت نیرو‌های فلسطینی پس از عملیات طوفان الاقصی به مدت بیش از ۲ سال تداوم پیدا کرده بود، از سوی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی لغو شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رسانه‌های صهیونیستی امروز دوشنبه گزارش دادند که برای اولین بار از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است که وضعیت اضطراری اعلام شده در جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین لغو شود.

بر اساس گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، این «وضعیت ویژه» به فرماندهی جبهه داخلی ارتش اجازه داد تا تجمعات در مناطق جنوبی را محدود کرده و مناطق را ببندد. این وضعیت صبح هفتم اکتبر در سراسر سرزمین‌های اشغالی اعلام شد، اما از آن زمان تاکنون فقط در جنوب مناطق اشغالی فلسطین برقرار بود.

این دستور فردا منقضی می‌شود و درحالی که مقاومت گروه‌های فلسطینی در این مدت ادامه داشت، برای اولین بار در بیش از دو سال «وضعیت ویژه» فعالی در سرزمین‌های اشغالی وجود نخواهد داشت.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای عنوان کرد: من تصمیم گرفته‌ام توصیه ارتش اسرائیل را بپذیرم و برای اولین بار از ۷ اکتبر، وضعیت ویژه در جبهه داخلی را از بین ببرم.

او افزود که این تصمیم منعکس‌کننده «واقعیت امنیتی جدید در جنوب» است.

این تصمیم به دنبال برقراری آتش بس بین حماس و رژیم صهیونیستی اتخاذ شد.