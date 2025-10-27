جنجال رسوایی جنسی در خانواده سلطنتی بریتانیا

نشریه دیلی میل در گزارشی به تلاش وارت تاج و تخت بریتانیا برای بیرون کردن عموی خود از رویال لاج خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ در حالی که پیشتر رسانه‌های بریتانیا از تصمیم شاهزاده ویلیام، وارث بلافصل تاج و تحت بریتانیا و همسرش برای نقل مکان به عمارت فارست لاج (Forest Lodge) خبر داده بودند، حال نشریه دیلی میل انگلیس از فشار‌های فزاینده بر شاهزاده اندرو، عموی شاهزاده ویلیام برای بیرون راندن از اقامتگاهی خبر می‌دهند که در همسایگی فارست لاج قرار دارد.

پایگاه خبری نشریه دیلی میل بریتانیا نوشت: «شاهزاده اندرو اکنون با فشار فزاینده‌ای روبروست تا پیش از آنکه ویلیام، شاهزاده ولز و همسرش کیت میدلتون، شاهدخت ولز به سکونتگاه دائمی خود در نزدیکی رویال لاج نقل مکان کنند، از این مکان برود.»

این فشار‌ها پس از آن ایجاد شد، که به تازگی رسوایی جنسی شاهزاده اندرو، عموی شاهزاده ویلیام به خبری داغ در رسانه‌های جهانی بدل شده است. این در حالی است که در کتاب تازه‌ای از ویرجینیا جوفری، جزئیات بیشتری از اتهامات آزار جنسی توسط شاهزاده اندرو منتشر شده است. جوفری اوایل سال ۲۰۲۵ به زندگی خود پایان داد.

طبق گزارش دیلی میل، فارست لاج که قرار است سکونتگاه شاهزاده ویلیام و همسرش شود، تنها کمی بیش از یک مایل با رویال لاج فاصله دارد؛ جایی که شاهزاده اندرو، عموی ویلیام برای بیش از ۲۰ سال در آنجا ساکن بوده است.

شاهزاده اندرو، عموی شاهزاده ویلیام و برادر پادشاه بریتانیا

اگرچه از لحاظ قانونی و مطابق شرایط اجاره نامه سفت و سختی که شاهزاده اندرو دارد، او را نمی‌توان از رویال لاج بیرون انداخت، اما ساکنان کاخ و دربار بریتانیا بر این باورند اندرو بخاطر خشم و غضب عمومی که علیه او وجود دارد، به ناچار بایستی این مکان را ترک کند.

یک منبع در همین ارتباط گفت: کاترین (کیت میدلتون) از فکر اینکه نزدیک به رویال لاج و در حالی که شاهزاده اندرو همچنان در آنجا ساکن است، بخواهد زندگی کند، به خود می‌لرزد. ویلیام از اندرو خواسته تا پیش از آنکه آنها (ویلیام و کیت) هفته آینده به فارست لاج اسباب کشی کنند، او از رویال لاج رفته باشد.»

رویال لاج، سکونتگاه فعلی شاهزاده اندرو

منابع سلطنتی بریتانیا به دیلی میل گفته‌اند شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون قصد دارند تا پیش از جشن سالیانه «شب آتش» که هرساله در پنجم نوامبر برگزار می‌شود، به فارست لاج نقل مکان کنند.