طلای بدون مرز؛ روایت شش ماه اعتماد به اکسیراز

اکسیراز، برند نوآور بازار طلا و سرمایه‌گذاری، در شش‌ماهه نخست فعالیت خود توانسته است با ایجاد استانداردی تازه بر پایه اصالت، امنیت و شفافیت، نگاه هزاران خریدار ایرانی را به بازار طلا تغییر دهد.

اکسیراز، آغاز یک استاندارد نو در بازار طلا

شش ماه پیش، اکسیراز با هدف بازگرداندن اعتماد به بازاری که سال‌ها زیر سایه‌ی عدم شفافیت و پیچیدگی‌های سنتی قرار داشت، فعالیت خود را آغاز کرد. امروز، این ایده به واقعیتی تبدیل شده که بیش از ۳۰۰۰ خریدار مطمئن در سراسر کشور، آن را به عنوان پشتوانه سرمایه خود انتخاب کرده‌اند. فرایندی که با همکاری نمایندگان رسمی اکسیراز در این اقدام بزرگ رقم خورد.

فلسفه و ارزش‌های بنیادین اکسیراز

اکسیراز بر چهار اصل بنیادین شکل گرفته است:

اصالت: خلوص واقعی ۹۹۵، شماره سریال یکتا، بسته‌بندی ضدجعل و QR Code اختصاصی برای استعلام اصالت. امنیت: صدور فاکتور رسمی، بازخرید تضمینی و شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور برای انواع شمش طلا 24 عیار شفافیت: قیمت‌گذاری یکسان و لحظه‌ای در تمامی شعب و وب‌سایت، بدون حباب و تبعیض. سادگی: حذف پیچیدگی‌های بازار سنتی و ارائه تجربه‌ای مدرن، قانونی و آسان در خرید شمش طلا 24 عیار.

هدف ما از ابتدا این بود که طلا را از کالایی پرابهام و پیچیده، به تجربه‌ای شفاف، مدرن و قابل اعتماد برای همه تبدیل کنیم. طلا نه فقط یک فلز گرانبها، بلکه باید نماد آرامش و آینده باشد.

گواهی بر اعتماد

شش ماه نخست فعالیت اکسیراز، گواهی روشن بر استقبال مردم از استاندارد جدید این برند است:

۳۰۰۰ خرید موفق و ثبت‌شده در سراسر کشور

افتتاح فروشگاه مرکزی اکسیراز در چهارراه استانبول – قلب تپنده بازار طلا

بیش از ۳۵ نمایندگی فعال در استان‌های مختلف ایران

تمرکز اکسیراز بر «قیمت‌گذاری واحد» در سراسر کشور، گامی مهم در جهت عدالت اقتصادی و حذف واسطه‌گری غیرشفاف در بازار طلا به شمار می‌رود.

تفاوت اکسیراز؛ فراتر از فروش طلا

اکسیراز نه فقط یک فروشنده طلا، بلکه پیشگام در تجربه‌ای نوین از سرمایه‌گذاری امن است. ویژگی‌هایی که این برند را متمایز می‌سازد عبارتند از:

قیمت واحد و لحظه‌ای طلا در سراسر ایران به کمک سامانه تابلو طلا اکسیراز

بازخرید تضمینی و حتی بالاتر از قیمت روز

باشگاه مشتریان، جشنواره‌ها و قرعه‌کشی‌های منظم

اکسیراز با ترکیب فناوری، اعتبار و تجربه کاربری مدرن، توانسته است مفهوم جدیدی از «طلای بدون مرز» را به بازار ایران معرفی کند. البته که این تنها مزیت ما نیست که در رویکردی بی سابقه اقدام به راه اندازی قرعه کشی شمش طلا اکسیراز نیز کرده ایم، اقدامی جذاب برای مشترین خوش شانس ما!

افق‌های پیش رو

اکسیراز این مسیر را تازه آغاز کرده است. برنامه‌های آینده این برند شامل:

حضور فعال در تمامی استان‌های کشور توسعه باشگاه مشتریان و خدمات اختصاصی وفاداران برگزاری جشنواره‌های انگیزشی در سطح ملی ورود به بازارهای بین‌المللی و تحقق شعار «طلای بدون مرز»

درباره اکسیراز

اکسیراز برندی ایرانی در حوزه طلا و سرمایه‌گذاری است که با ترکیب فناوری، اصالت و نوآوری، تجربه‌ای امن و شفاف از خرید و نگهداری شمش طلا را فراهم می‌کند. تمامی محصولات اکسیراز دارای شماره سریال یکتا، کد QR برای استعلام اصالت، و فاکتور رسمی فروش هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام اکسیراز یا وب‌سایت رسمی اکسیراز به آدرس www.exiraz.com مراجعه کنید.

