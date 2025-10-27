طلای بدون مرز؛ روایت شش ماه اعتماد به اکسیراز

شش ماه پیش، اکسیراز با هدف بازگرداندن اعتماد به بازاری که سالها زیر سایهی عدم شفافیت و پیچیدگیهای سنتی قرار داشت، فعالیت خود را آغاز کرد. امروز، این ایده به واقعیتی تبدیل شده که بیش از ۳۰۰۰ خریدار مطمئن در سراسر کشور، آن را به عنوان پشتوانه سرمایه خود انتخاب کردهاند. فرایندی که با همکاری نمایندگان رسمی اکسیراز در این اقدام بزرگ رقم خورد.
اکسیراز بر چهار اصل بنیادین شکل گرفته است:
هدف ما از ابتدا این بود که طلا را از کالایی پرابهام و پیچیده، به تجربهای شفاف، مدرن و قابل اعتماد برای همه تبدیل کنیم. طلا نه فقط یک فلز گرانبها، بلکه باید نماد آرامش و آینده باشد.
شش ماه نخست فعالیت اکسیراز، گواهی روشن بر استقبال مردم از استاندارد جدید این برند است:
تمرکز اکسیراز بر «قیمتگذاری واحد» در سراسر کشور، گامی مهم در جهت عدالت اقتصادی و حذف واسطهگری غیرشفاف در بازار طلا به شمار میرود.
اکسیراز نه فقط یک فروشنده طلا، بلکه پیشگام در تجربهای نوین از سرمایهگذاری امن است. ویژگیهایی که این برند را متمایز میسازد عبارتند از:
اکسیراز با ترکیب فناوری، اعتبار و تجربه کاربری مدرن، توانسته است مفهوم جدیدی از «طلای بدون مرز» را به بازار ایران معرفی کند. البته که این تنها مزیت ما نیست که در رویکردی بی سابقه اقدام به راه اندازی قرعه کشی شمش طلا اکسیراز نیز کرده ایم، اقدامی جذاب برای مشترین خوش شانس ما!
اکسیراز این مسیر را تازه آغاز کرده است. برنامههای آینده این برند شامل:
اکسیراز برندی ایرانی در حوزه طلا و سرمایهگذاری است که با ترکیب فناوری، اصالت و نوآوری، تجربهای امن و شفاف از خرید و نگهداری شمش طلا را فراهم میکند. تمامی محصولات اکسیراز دارای شماره سریال یکتا، کد QR برای استعلام اصالت، و فاکتور رسمی فروش هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام اکسیراز یا وبسایت رسمی اکسیراز به آدرس www.exiraz.com مراجعه کنید.
