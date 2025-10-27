خط و نشان بانک مرکزی برای ۵ بانک ناسالم

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی امروز دوشنبه گفت که اگر بانک ناسالم به سمت اصلاح وضعیت نرود و اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامهای خود را نداشته باشد، حتما «باید در فرآیند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود.»
پنجشنبه هفته گذشته بانک مرکزی، گزیر بانک آینده را به دلیل عدم اصلاح وضعیت ناترازی و زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی اعلام کرد و آن را «نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی» دانست.
سال گذشته دو بانک پارسیان و شهر که سالها در زمره بانکهای ناتراز قرار داشتند، با فروش بخشی از داراییهای خود توانستند به وضعیت تراز بازگردند.
طبق اعلام بانک مرکزی به غیر از بانک آینده، هماکنون ۵ بانک ناتراز در کشور وجود دارند که شامل بانک سرمایه، بانک دی، بانک سپه، بانک ایرانزمین و مؤسسه اعتباری ملل هستند.