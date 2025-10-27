En
خط و نشان بانک مرکزی برای ۵ بانک ناسالم

بعد از شروع انحلال بانک آینده حالا معاون سیاستگذاری بانک مرکزی می‌گوید اگر بقیه بانک‌های ناتراز هم وضعیت خود را اصلاح نکنند، منحل می‌شوند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی امروز دوشنبه گفت که اگر بانک ناسالم به سمت اصلاح وضعیت نرود و اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه‌ای خود را نداشته باشد، حتما «باید در فرآیند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود.»

پنجشنبه هفته گذشته بانک مرکزی، گزیر بانک آینده را به دلیل عدم اصلاح وضعیت ناترازی و زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی اعلام کرد و آن را «نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی» دانست.

سال گذشته دو بانک پارسیان و شهر که سال‌ها در زمره بانک‌های ناتراز قرار داشتند، با فروش بخشی از دارایی‌های خود توانستند به وضعیت تراز بازگردند.

طبق اعلام بانک مرکزی به غیر از بانک آینده، هم‌اکنون ۵ بانک ناتراز در کشور وجود دارند که شامل بانک سرمایه، بانک دی، بانک سپه، بانک ایران‌زمین و مؤسسه اعتباری ملل هستند.

