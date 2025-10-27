En
سناتور آمریکایی: قرار است اتفاقی در ونزوئلا رخ دهد

ریک اسکات، سناتور ایالت فلوریدای آمریکا در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس تاکید کرد که روزهای حکومت رئیس‌جمهوری ونزوئلا به شماره افتاده و قرار است اتفاقی رخ دهد.
سناتور آمریکایی: قرار است اتفاقی در ونزوئلا رخ دهد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این سناتور جمهوریخواه در این گفت‌وگوی تلویزیونی، اضافه کرد: من اگر جای نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بودم هم‌اینک به روسیه یا چین می‌رفتم.

اسکات در پاسخ به سؤال مجری شبکه سی‌بی‌اس در مورد احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا گفت: فکر نمی‌کنم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد متعجب خواهم شد.

مجری شبکه سی‌بی‌اس از این حامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرسید که در صورت براندازی مادورو چه سیگنالی به دیگر حکومت‌های سوسیالیست منطقه فرستاده خواهد شد؟ که وی پاسخ داد: چنین اتفاقی پایان (حکومت) کوبا خواهد بود.

اسکات در مورد احتمال مداخله نظامی آمریکا در صورت وقوع آشوب و ناامنی در این کشور گفت: به نظر من مردم آمریکا از جنگ‌های همیشگی خسته‌اند و بنابراین بسیار دشوار است که آمریکا متعهد شود که چنین اقدامی انجام دهد. با این حال معتقدم که در صورت لزوم نیرو‌هایی بین‌المللی برای مداخله حاضر خواهند بود.

پیشتر لیندسی گراهام، دیگر سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در اظهاراتی از گسترش حملات نظامی دولت ترامپ در دریای کارائیب که به ادعای رئیس جمهوری آمریکا علیه کارتل‌های مواد مخدر است، خبر داد و اعلام کرد: احتمال دارد این حملات که تاکنون در آب‌های اطراف ونزوئلا در جریان بود به خاک این کشور نیز کشیده شود.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد نمایندگان کنگره را در جریان عملیات نظامی احتمالی علیه ونزوئلا و کلمبیا قرار دهد.

گراهام همچنین با بیان این ادعا که به نظر می‌رسد ترامپ به این نتیجه رسیده که زمان کنار رفتن مادورو از قدرت فرا رسیده است، افزود: در این شرایط، احتمال انجام حملات زمینی بسیار بالا است.

موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
