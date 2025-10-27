En
سخنگوی شاباک به اتهام جاسوسی برکنار شد

در ادامه موج برکناری‌ها و اخراجی‌های مقامات امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی توسط «بنیامین نتانیاهو»، سخنگوی سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) نیز به اتهام جاسوسی برکنار شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۱۰
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ امروز (دوشنبه) «داوید زینی» رئیس جدید سرویس امنیت داخلی اسرائیل چند روز پس از آغاز کار خود، سخنگوی این سازمان امنیتی را به اتهام ارتباط با رئیس سابق این سازمان و جاسوسی برکنار کرد.

این رسانه صهیونیستی نوشت، سخنگوی شاباک با نام اختصاری «الف» پس از ۲۰ سال فعالیت در این سرویس، در روز‌های آینده کار خود را پایان خواهد داد و داوید زینی یک سخنگوی جدید منصوب خواهد کرد.

شاباک در این خصوص با تأکید بر اینکه بخش تحت امر این سخنگو طی دوسال گذشته به شدت آشفته بوده است، مدعی شد: او در جریان اختلاف بین «بنیامین نتانیاهو» و «رونن بار»، رئیس سابق این سازمان، طرف بار را گرفته و با او علیه نتانیاهو همراهی کرده است.

به گفته شاباک او نتواسته است به اندازه کافی پیامد‌های رسانه‌ای هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) و همچنین برکناری «رونن بار»، رئیس سابق این سرویس را مدیریت کند. این سرویس امنیتی افزود: او موظف بود اعتماد عمومی را به فعالیت‌های این سازمان بازگرداند و در مقابل انتقاد و درخواست‌های شفاف‌سازی بایستد.

با این حال، منابع نزدیک به رئیس جدید شاباک گفتند که این اقدام قبل از روی کار آمدن زینی برنامه‌ریزی شده بود و وی سخنگوی این سازمان را برکنار نکرده است.

اما رسانه خبری صهیونیستی آی ۲۴ نیوز، ابعاد جدیدی از برکناری سخنگوی سازمان شاباک منتشر کرد و گزارش داد، او در شاباک مظنون به افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده به «عامیت سگل» و «شیریت آویتان کوهن» روزنامه نگاران شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی است. اطلاعاتی که ممکن است در بحث‌های سیاسی یا رسانه‌ای با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی یا دستیابی به دستاورد‌های سیاسی توسط این روزنامه‌نگاران استفاده شده باشد.

بر اساس این گزارش، مکالمات سخنگوی شاباک شش ماه مداوم توسط شاباک شنود شده است و در نهایت وی آوریل گذشته (فروردین ۱۴۰۴) به ظن انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مورد بازجویی قرار گرفت و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شد. با این حال، این سازمان امنیتی، با ابزار‌های جاسوسی پیشرفته همچنان او را از نزدیک زیر نظر داشت.

شاباک مدعی است به اطلاعاتی دست یافته است که این کارمند در شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصی و نیز تحقیقات داخلی در مورد نفوذ مخالفان نتانیاهو به پلیس اسرائیل، مشارکت داشته است.

با این حال، بر اساس گزارش، شنود شاباک که مستلزم امضای نخست وزیر هر ۱۵ روز یا حداکثر سه ماه یکبار و همچنین نظارت سه ماهه دادستان حقوقی دولت است، بدون بررسی کامل دستورات و نظارت دادستان حقوقی امضا شده و بر علیه این کارمند استفاده شده است.

روزنامه هاآرتص، استفاده شاباک از اطلاعات به دست آمده از طریق شنود را اقدامی استثنایی و نقض قوانین محرمانگی داخلی سازمان توصیف کرد.

این در حالی است که روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» پس از برکناری «صخی هنگبی»، رئیس شورای امنیت رژیم صهیونیستی به دستور نتانیاهو، افزایش موج برکناری‌ها و استعفا‌های مقامات ارشد در ساختار سیاسی، نظامی و امنیتی را نشان‌دهنده انزوای فزاینده نخست در اسرائیل دانست؛ کسی که کابینه‌اش با انتقادات داخلی گسترده و احتمال انتخابات زودهنگام در سال آتی روبه‌رو است.

این روزنامه صهیونیستی نوشت تاکنون، همه مقصران هفتم اکتبر استعفا داده و یا اخراج شده‌اند ولی نخست‌وزیر به عنوان چهره اصلی شکست امنیتی اطلاعاتی اسرائیل همچنان در سمت خود باقی مانده است.

همچنین تاکید کرد که هر کسی که در «بزرگترین شکست تاریخ اسرائیل» نقش داشت، باید مسؤولیت خود را بپذیرد و نتانیاهو تنها مسؤول ارشدی است که بهای مسؤولیت خود را در ازای این شکست مفتضحانه نپرداخته است.

داوید زینی رژیم صهیونیستی سرویس امنیت داخلی اسرائیل شاباک بنیامین نتانیاهو یدیعوت آحارانوت
