علی دایی: هاشمیان قالتاق نبود، منافع برخی در آمدن اوسمار است/ پژمان جمشیدی قربانی توطئه شده است

علی دایی مدتهاست از فوتبال فاصله گرفته و تمایلی به بازگشت به این رشته ورزشی ندارد. خودش میگوید دور از فوتبال، به خانواده و فعالیت اقتصادیاش میرسد.
به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ مگر میشود دایی را بدون فوتبال و فوتبال را بدون دایی تصور کرد؟ علی دایی به رغم سکوت خودخواستهاش، روز گذشته به پرسشهای ما پاسخ داد. علی دایی که یک سال از آخرین مصاحبه فوتبالیاش میگذرد، به این سکوت طولانی پایان داد. کنار گذاشتن ناگهانی وحید هاشمیان از پرسپولیس، خیلیها را یاد روزی انداخت که علی دایی را از پرسپولیس کنار گذاشتند.
درست به همین دلیل و البته با توجه به این نکته که علی دایی سالها در تیم ملی با وحید هاشمیان همبازی بود، اولین سوال ما از او درباره قطع همکاری پرسپولیس با وحید هاشمیان بعد از پیروزی مقابل ذوبآهن اصفهان بود.
علی دایی در این خصوص گفت: رفتاری که در پرسپولیس با وحید هاشمیان شد، اصلا جوانمردانه نبود. وقتی باشگاهی یک مربی را میآورد، باید به او اعتماد و از او دفاع کند. پرسپولیس وحید هاشمیان را جذب کرد، اما فرصت کافی به او نداد تا حتی تفکر خودش را در این تیم پیاده کند.
وحید هاشمیان اصلا قالتاق نیست
شهریار فوتبال ایران ادامه داد: من میدانم منافع یک سری آدمها در آوردن اوسمار بود. همیشه در فوتبال ما این بوده که یک عده برای رسیدن به منافع خودشان، بزرگان این فوتبال را قربانی کردهاند. این وسط گناهی متوجه اوسمار نیست. او یک مربی است و حق انتخاب دارد و پیشنهادی دریافت کرده و پذیرفته، اما ایراد متوجه آنهاست که فریب میخورند و تحت تاثیر بازی پشت پرده کسانی که منافعشان در آوردن مربی جدید است، مربی جوان و با اخلاقی مثل هاشمیان را کنار میگذارند.
علی دایی افزود: وحید هاشمیان را همه میشناسند. او اصلا قالتاق نیست و هیچ بده بستانی هم با دلالها ندارد. حالا شما به من بگویید؛ این که وحید هاشمیان قالتاق نیست و زد و بند با دلالها ندارد، تقصیر اوست؟
آدم سالم بدون رابطه با دلالها دوام نمیآورد
شهریار فوتبال ایران تاکید کرد: این تقصیر فوتبال ماست که یک آدم سالم بدون رابطه با دلالها در این فوتبال دوام نمیآورد. ما باید به جای حذف آدمهای سالم، فوتبال خودمان را درست کنیم. سادهترین کار قربانی کردن آدمهای سالم است ولی درستترین کار این است که وقتی به یک مربی سالم و بااخلاق حکم میدهیم، پای او بمانیم و اجازه بدهیم کارش را انجام بدهد.
وحید هاشمیان قربانی شده!
دایی در دفاع از همبازی خود افزود: امروز وحید هاشمیان قربانی شده، فردا یک نفر دیگر قربانی میشود. تمام نگرانی ما هم در این فوتبال همین بود که آدمهای سالم از اصولی کار کردن و ماندن روی محور اخلاق، سلامت و جوانمردی پشیمان شوند.
به دایی میگوییم یک ایراد بزرگ هم این است که آدمهای سلامت و اصیل فوتبال مثل شما از فوتبال فاصله گرفتهاند و جا برای دیگران باز شده است. این حرف را بهانه و مقدمهای میکنیم تا از دایی بپرسیم؛ آیا قصد ندارید به فوتبال برگردید؟ دایی با تحکم جواب میدهد؛ خداحافظ شما، اگر میخواهید بحث را به این سمت ببرید که چرا در فوتبال نیستی و چرا برنمیگردی، خداحافظی کنیم.
پژمان جمشیدی پسر محترمی است
سریع بحث را به سمت دیگری میبریم؛ پژمان جمشیدی… از دایی درباره اتفاقی که برای پژمان جمشیدی افتاد، میپرسیم و جواب میشنویم؛ پژمان جمشیدی را از دوران جوانیاش میشناسم. از یک خانواده فرهنگی میآید. پسر محترمی است. از لحاظ رفتار و اخلاق همیشه زبانزد بوده، چه آن زمان که در فوتبال حضور داشت و چه حالا که وارد هنر شده، همیشه برای کسوت ارزش قائل بوده و به بزرگتر احترام گذاشته و من یادم نمیآید از او بد اخلاقی و بد رفتاری دیده باشم.
پژمان جمشیدی قربانی توطئه شده است
علی دایی ادامه داد: احساس میکنم او قربانی یک توطئه شده است. پژمان جمشیدی مجرد است و به عنوان یک انسان مجرد روابطش با آدمهای متاهل فرق دارد. من در جریان ریز ماجرا نیستم ولی تا جایی که شنیدم و خبر دارم، احساس میکنم برای او پاپوش دوختهاند. اگر کسی مرتکب اشتباهی شده باید تاوانش را بدهد و در هر جایگاهی هم که باشد، فرق نمیکند، اما پژمان را من کامل میشناسم. متاسفانه حسادت در سینما و هنر ما هم مثل ورزش وجود دارد و این حسادتها باعث یک سری توطئهها و بازیهای پشت پرده میشود.
یک روز حقیقت ماجرا مشخص میشود
دایی تاکید کرد: من بعید میدانم این اتفاق به اعتبار و محبوبیت پژمان جمشیدی لطمه بزند. مردم ما پژمان جمشیدی را خوب میشناسند و خدا را شکر، بینش و فهم خوبی هم دارند. ماه برای همیشه پشت ابر نمیماند. یک روز حقیقت ماجرا مشخص میشود.
دایی در پایان گفت: امیدوارم روزی برسد که در ورزش، هنر و جامعه ما، حسادت جای خودش را به تلاش بدهد و ما وقتی آدم موفقی را میبینیم به جای حسادت، تلاش کنیم مثل او موفق باشیم.