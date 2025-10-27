En
جنگنده‌های بریتانیا در مسیر ترکیه

نخست‌وزیر بریتانیا امروز برای نهایی کردن قرارداد فروش جنگنده‌های یوروفایتر تایفون به ترکیه عازم آنکارا می‌شود تا تحولی مهم در همکاری‌های دفاعی اروپا و آنکارا رقم بخورد.
جنگنده‌های بریتانیا در مسیر ترکیه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در آستانه تحولی مهم در همکاری‌های دفاعی اروپا و ترکیه، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، امروز با هدف نهایی‌سازی قرارداد فروش جنگنده‌های یوروفایتر تایفون به آنکارا سفر می‌کند.

کی‌ِیر استارمر نخست وزیر انگلیس امروز به ترکیه سفر خواهد کرد.

به گزارش منابع خبری، انتظار می‌رود قرارداد جنگنده‌های یوروفایتر تایفون را امضا کند او در این سفر دو جت را برای نمایش محصول به آنکارا آورده است.

انتظار می‌رود انگلیس ۲۰ جنگنده دست دوم نیروی هوایی خود را به آنکارا بفروشد و ۲۰ فروند دیگر را نیز بعداً تحویل دهد.

جنگندهٔ یوروفایتر تایفون، هواپیمای رزمی چندمنظوره با دو موتور، طراحی کانارد و بال‌های مثلثی‌شکل است که توسط کنسرسیومی اروپایی شامل شرکت‌های بی‌ای‌ئی سیستمز، ایرباس و لئوناردو ساخته می‌شود. مدیریت این پروژه بر عهده نتما است؛ نهادی وابسته به ناتو که مسئولیت نظارت بر برنامه‌های یوروفایتر و تورنادو را به عنوان مشتری اصلی بر عهده دارد.

جنگندهٔ تایفون از چالاکی بالایی برخوردار است و توانمندی چشمگیری در نبرد‌های هوایی نزدیک دارد. این هواپیما قادر است با سرعت ابرپیمایشی ۱ ٫ ۵ ماخ پرواز کند و با وجود وزن خالی ۱۱ تن، توان برخاست با وزنی معادل ۲۳ ٫ ۵ تن را دارد. نسخه‌های جدیدتر این جنگنده به‌طور ویژه برای انجام مأموریت‌های تهاجمی هوا به سطح بهینه‌سازی شده‌اند و از سازگاری گسترده‌ای با انواع تسلیحات و تجهیزات برخوردارند.

ترکیه، دومین دارنده بزرگ جنگنده‌های F-۱۶ آمریکا در جهان، تاکنون از نمونه‌های خارجی دیگر استفاده نکرده و اکنون در تلاش برای تقویت همکاری‌های با اروپا است.

ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
