آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری

در مقابل تصمیم خانواده کاظمی برای انتقال او به تهران، مسئولان قطری عنوان می‌کنند بعد از انجام این انتقال مسئولیتی در قبال حادثه پیش آمده ندارند.

از ایست قلبی و سپس به کما رفتن صابر کاظمی ملی پوش والیبال ایران، ۹ روز می‌گذرد و اکنون خانواده او - از جمله پدرش - اصرار دارند او را از بیمارستانی در دوحه به تهران انتقال دهند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پدر، عمو و برادر صابر کاظمی از چند روز پیش در دوحه حضور دارند و از ابتدا تصمیم بر انتقال او به تهران داشتند و رئیس فدراسیون والیبال در ویدیوهای روزانه و متعددی که منتشر می‌کند بیمارستان نیکان تهران را به عنوان مقصد این انتقال عنوان کرده، با این وجود باشگاه الریان، پلیس قطر و مقامات دولتی این کشور با این انتقال مخالفند.

با گذشته ۹ روز از این حادثه تلخ هنوز هیچ گزارش رسمی درباره علت این حادثه ارائه نشده، اما فرهاد قائمی همشهری و دوست صابر کاظمی می‌گوید در خون او اثری از مواد ممنوعه نبوده و از سویی رئیس فدراسیون والیبال که این روزها هر چند ساعت مقابل دوربین‌ها می‌آید و درباره صابر کاظمی صحبت می‌کند، در روزهای ابتدایی اعلام کرد سر او هنگام شیرجه در استخر با جایی برخورد داشته اما دو سه روز پیش خودش این ادعا را رد کرد و گفت علت دقیق هنوز مشخص نیست.

در نبود اطلاع‌رسانی رسمی از سوی سفارت ایران در قطر و همچنین مقامات قطری و خانواده صابر کاظمی، بررسی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد بازگشت صابر کاظمی به زندگی نیاز به یک معجزه دارد و در حالی که قلب و اعضای بدن او کار می‌کنند، مغز بر اثر توقف چندین دقیقه‌ای قلب و احیای مجدد از هوشیاری خارج شده؛‌ چیزی شبیه به آن چه ۸ سال پیش برای مرحوم رضا ابراهیمی بازیکن و مربی مشهور والیبال در تهران اتفاق افتاد. ابتدا ایست قلبی کرد و سپس کما. رضا ابراهیمی در آن اسفند ماه سیاه فقط ۴۳ سال داشت.

برخلاف وضعیت مرحوم ابراهیمی و دلیل ایست قلبی که از ابتدا برای همگان مشخص بود، روزها از حادثه تلخ برای صابر کاظمی گذشته و مشخص نیست قطری‌ها جلوی انتشار خبر و دلیل واقعی این حادثه را گرفته‌اند یا فدراسیون ایران به عنوان اصلی‌ترین تعقیب کننده موضوع اطلاعات را به صورت گزینشی منتشر می‌کند.

از طرفی بررسی‌های تابناک نشان می‌دهد رزیدنسی (آپارتمان) که در استخر آن این حادثه برای صابر کاظمی رخ داده از سوی باشگاه الریان در اختیار کاظمی قرار نگرفته و خود کاظمی آن را اجاره کرده است و اکنون که هیچ گزارش رسمی درباره علت این حادثه منتشر نشده، خانواده کاظمی شاید مجبور به گرفتن وکیل و شکایت از مسئولان این رزیدانس شوند، ولی آن‌چه بارها در چند روز اخیر به خانواده کاظمی اعلام شده این است که انتقال صابر به تهران پروسه انجام شکایت و گرفتن نتیجه را دشوار و یا منتفی می‌کند با این وجود خانواده کاظمی همچنان بر انتقال صابر به تهران اصرار دارند.

آن‌چه از ابتدا از سوی تابناک به عنوان اولین رسانه منتشر کننده خبر ایست قلبی و کمای صابر کاظمی مورد نظر قرار داشته، اطلاع رسانی دقیق با پیگیری از منابع مطمئن بوده است، اما به نظر می‌رسد میلاد تقوی رئیس فدراسیون که از او به عنوان اصلی‌ترین دلیل برای بازگشت مجدد صابر به قطر بعد از جریمه سنگین و برخورد سال گذشته با او یاد می‌شود، تلاش دارد با ضبط و انتشار ویدیوهای متعدد در فضای مجازی و ابراز همدردی با خانواده و مردم ایران بار سنگین این موضوع را از دوش خود بردارد.

در چنین فضایی با پایین آمدن امید نسبت به وضعیت فعلی صابر کاظمی، معجزه آن چیزی است که در فرهنگ هزار ساله‌ی ایران بارها نمایان شده و دست‌ها از آسمان کوتاه نشده است.