به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ سرهنگ وجیه الله عبدی در این باره اظهار داشت: در پی گزارشات شهروندان مبنی بر خرید و فروش قرص‌های روان گردان غیرمجاز توسط عطاری و کلینک ترک اعتیاد در تاکستان، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت که در این زمینه مأموران پلیس امنیت عمومی و اماکن با هماهنگی مقام قضایی به صورت سرزده از عطاری و کلینک مورد نظر بازدید کردند.

وی افزود: ماموران پس از بررسی در عطاری تعداد ۱۶ هزار عدد انواع قرص متادول قاچاق و ۲۴۰ بطر شربت متادول و ۲۲۵ بطری شربت اپیوم قاچاق و در کلینک تعداد ۶۴۰ عدد انواع قرص متادول قاچاق و ۵ لیتر شربت متادول و ۵ لیتر شربت تریاک قاچاق نیز کشف شد.

سرهنگ وجیه الله عبدی با اشاره به اینکه در این زمینه دو نفر متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، از مردم خواست تا موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.