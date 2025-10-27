انتقاد شدید بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران از اظهارات برخی از نمایندگان مجلس

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با انتشار بیانیه‌ای، اظهارات برخی از نمایندگان مجلس را درباره این دانشگاه، غیرمسئولانه و بدون سند دانست و آن را محکوم کرد و آن را مصداق تهمت و خلاف موازین قانونی و شرعی دانست.

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بیانیه‌ای با استناد به آیه ۱۲ سوره حجرات، نسبت به اظهارات غیرواقع برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه این دانشگاه واکنش نشان داد. این تشکل، این اقدام را غیرمسئولانه، فاقد مبنای قانونی و مغایر با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ آرامش روانی جامعه و پرهیز از سیاه‌نمایی عنوان کرد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در این بیانیه آمده است که انتشار اتهامات اثبات‌نشده بدون طی مراحل قانونی، نه‌تنها نقض قانون و اخلاق حرفه‌ای است، بلکه از منظر شرعی نیز مصداق افتراء محسوب می‌شود. بسیج جامعه پزشکی با حمایت از عملکرد شفاف و مسئولانه مدیریت دانشگاه، اعلام کرد که دانشگاه علوم پزشکی ایران اخیراً به عنوان دانشگاه برتر کشور در حوزه «پاسخگویی به مردم» معرفی شده است. همچنین، رئیس دانشگاه در جریان بحران ۱۲ روزه اخیر، با مدیریت جهادی در ستاد هماهنگی بحران بهداشت و درمان استان تهران، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به مردم ایفا کرده است.

این تشکل از نمایندگان مجلس خواست با رعایت اصول قانونی و شرعی، از انتشار مطالب غیرمستند و تشویش‌آمیز خودداری کنند و در راستای تقویت انسجام ملی و اعتماد عمومی گام بردارند.

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان بیانیه خود تأکید کرد که حفظ آرامش جامعه و تقویت سرمایه‌های اجتماعی، وظیفه‌ای همگانی است و از مسئولان انتظار می‌رود در این مسیر حرکت کنند.