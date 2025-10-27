انهدام باند کلاهبرداری ۸۰۰ میلیاردی در گلستان

در اقدامی قاطع، دستگاه قضایی گلستان اعضای یک باند کلاهبرداری شبکه‌ای را که با فریب و وعده دریافت وام‌های کلان بانکی، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم را تصاحب کرده بودند، شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش تابناک؛ حیدر آسیابی، رئیس‌کل دادگستری گلستان صبح امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در گرگان از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری شبکه‌ای خبر داد و گفت: اعضای این باند با ادعای نفوذ در دستگاه‌های مختلف و با وعده وام‌های کلان بانکی، قربانیان را فریب می‌دادند و برای ضمانت همین وام‌های واهی از افراد، زمین، چک، سفته، آپارتمان و مواردی ازاین‌دست می‌گرفتند.

حیدر آسیابی افزود: وقتی از وام خبری نشد، مال‌باختگان شکایت کردند و با آغاز تحقیقات از سوی بازپرس پرونده، ابعاد گسترده این کلاهبرداری، آشکار شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: به‌منظور پیشگیری از انتقال یا خروج اموال، شناسایی و توقیف دارایی‌های متهمان بلافاصله انجام شد.

حیدر آسیابی افزود: پس از تطبیق اسناد، مدارک و شواهد، تمام اموال به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان به ۴ مال‌باخته این پرونده، بازگردانده شد.

وی ادامه داد: ۳۰ هکتار زمین کشاورزی مرغوب آبی در مینودشت به ارزش دست‌کم ۱۵۰ میلیارد تومان، ۲ باب مغازه به مساحت ۴۴۹ مترمربع و ۱۱۲ مترمربع در مجموع به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان در گنبدکاووس، ۸۲۵ مترمربع زمین مسکونی در شهرک جامی گرگان، ۲ واحد آپارتمان در شهرک تالار گرگان به مساحت ۲۸۳ و ۳۵۹ مترمربع در مجموع به ارزش ۳۶ میلیارد تومان، یک کیلوگرم طلا، ۶۰ فقره سفته هر کدام به ارزش یک میلیارد تومان و در مجموع ۶۰ میلیارد تومان و ۲۴ فقره چک به ارزش در مجموع ۴۴۳ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان از جمله اموال شاکیان این پرونده بود که به آنان بازگردانده شد.

وی افزود: تمام این اموال فقط ۳ ماه پس از تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان به ۴ شاکی این پرونده بازگردانده شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان که ۱۴ نفر دیگر نیز به‌تازگی شکایت خود را از اعضای این باند ثبت کرده‌اند، افزود: پرونده اعضای این باند به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای در شعبه نهم بازپرسی دادسرای شهرستان گرگان، در حال رسیدگی است.