کارت آزمون دکتری علوم پزشکی ۱۴۰۴ منتشر شد

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ در ۳۴ حوزه امتحانی برگزار می‌شود.

ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری در این آزمون در سه بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ مرداد، ۲۲ تا ۲۵ شهریور و ۸ مهرماه ۱۴۰۴ انجام شد. پس از پایان مهلت ثبت نام تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در این آزمون ثبت نام کردند که این تعداد در ۶۳ رشته امتحانی در ۳۴ حوزه امتحانی به رقابت می‌پردازند.

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ از امروز ۵ آبان به صورت اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفته است و داوطلبان تا چهارشنبه ۷ آبان فرصت دارند کارت خود را دریافت کنند.

پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه از ساعت ۱۸ به بعد روز ۱۱ آبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌شود. مهلت ارسال اعتراض به سوالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) از ۱۱ تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

کلید نهایی آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ به بعد ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر می‌شود.

ظرفیت اولیه پذیرش در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در مجموع یک هزار و ۹۷۳ نفر است که از این تعداد ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) یک هزار و ۶۳۳ نفر، ظرفیت گروه دندانپزشکی ۲۹ نفر و ظرفیت گروه داروسازی ۳۱۱ نفر و ظرفیت گروه پژوهشی / فناوری محور ۲۳۲ نفر است.