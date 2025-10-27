بریتنی اسپیرز سکوتش را شکست

بریتنی اسپیرز، ۴۳ ساله و برنده جایزه گرمی، پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی نوشت که افشاگری‌های همسر سابقش برای او «بسیار آزاردهنده و خسته‌کننده» بوده است

پس از آن‌که بریتنی اسپیرز در کتاب خاطراتش از کنترل مالی و احساسی توسط اطرافیانش سخن گفت، کوین فدرلاین، همسر پیشین او، با انتشار کتابی تازه روایت متفاوتی از زندگی پرحاشیه‌شان ارائه کرده است؛ روایتی که بار دیگر زخم‌های گذشته و جدال بر سر «حقیقت زندگی ستاره پاپ» را زنده کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، بریتنی اسپیرز در برابر آینه ایستاده بود، لبخند می‌زد و در حالی که یک ماشین اصلاح برقی در دست داشت، به مو‌های بلند و مشهورش نگاه می‌کرد.

تکه‌هایی از گیسوان طلایی‌اش روی زمین سالن زیبایی در جنوب کالیفرنیا می‌افتاد، در حالی که دوربین‌های پاپاراتزی بیرون از سالن، هر لحظه از این اتفاق را ثبت می‌کردند. شبی که بعد‌ها به یکی از جنجالی‌ترین شب‌های سال ۲۰۰۷ تبدیل شد.

فردای آن شب، عکاسان دوباره او را با سر تراشیده دنبال کردند تا تصویری از تتوی جدیدش ثبت کنند.

این ستاره پاپ بعد‌ها گفت که آن کار را از روی «احساس خفگی و تحقیر» انجام داده است؛ چون عکاسان بی‌وقفه او را تا خانه همسر که از او جداشده است، یعنی کوین فدرلاین، دنبال کرده بودند.

در بحبوحه نبردی پرتنش و رسانه‌ای بر سر حضانت دو پسر خردسالشان، این پرنسس پاپ گفت که تصمیمش حرکتی اعتراضی بوده است؛ تلاشی برای آن‌که به رسانه‌ها خوراک خبری تازه‌ای بدهد.

او این رفتار را تصمیمی آنی و از سر عصیان توصیف کرد، حرکتی عمومی علیه جهانی که به گفته‌اش او را در معیار‌هایی غیرقابل تحمل اسیر کرده بود.

به گفته اسپیرز، این اقدام «حرکت ناامیدانه‌ی انسانی ناامید» بود.

اما از نگاه همسر سابقش، آن شب زنگ خطری بود برای نشان دادن این‌که همه‌چیز تا چه اندازه از کنترل خارج شده است.

سال‌ها بعد، آن لحظات و سایر رویداد‌هایی که در نهایت سقوط عمومی و روانی ستاره پاپ را رقم زدند، بار دیگر به مرکز توجه رسانه‌ها بازگشته‌اند، هرچند روایت این ماجرا بسته به اینکه چه کسی آن را بازگو می‌کند، متفاوت است.

پس از آنکه اسپیرز در سال ۲۰۲۳ کتاب خاطراتش با عنوان «زنی درون من» را منتشر کرد، اکنون نوبت کوین فدرلاین است تا نسخه خود از آن سال‌ها را بازگو کند.

او این هفته کتاب جدیدش با عنوان «تو فکر می‌کردی می‌دانی» را منتشر کرده است.

همانند اسپیرز، فدرلاین نیز در کتابش از رابطه آشفته و در عین حال صمیمی‌شان می‌گوید، از درد‌های روانی مشترکشان و از پشت‌صحنه نبرد حقوقی و روانی مربوط به قیمومیت که بر زندگی و حرفه اسپیرز سایه انداخته بود.

این کتاب در واقع نوعی مواجهه دو روایت است؛ روایت زن و روایت مرد از زندگی مشترکشان.

بریتنی اسپیرز و کوین فدرلاین

بریتنی اسپیرز، ۴۳ ساله و برنده جایزه گرمی، پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی نوشت که افشاگری‌های همسر سابقش برای او «بسیار آزاردهنده و خسته‌کننده» بوده است.

اما کوین فدرلاین، رقصنده پیشین و چهره تلویزیون واقع‌نما می‌گوید پس از سال‌ها تردید تصمیم گرفته کتاب را منتشر کند، چون نمی‌خواهد فرزندانش «با این احساس بزرگ شوند که باید توضیح بدهند پدرشان چه کسی است».

در کتاب، او به روایت‌ها و اتهاماتی که اسپیرز در کتاب خود مطرح کرده پاسخ می‌دهد. اسپیرز در «زنی درون من» گفته بود که توسط نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش از نظر مالی و احساسی کنترل می‌شده است.

فدرلاین در برخی موارد روایت او را رد می‌کند و در عین حال اتهامات تازه‌ای را مطرح می‌سازد.

با وجود تضاد میان روایت‌ها، هر دو کتاب یک هدف مشترک دارند: بازتعریف روایتی که رسانه‌ها از زندگی‌شان ساخته‌اند؛ نگاهی تازه به رویداد‌هایی که به قیمومیت اسپیرز انجامید و جنبش سراسری «آزادی بریتنی» را شکل داد، جنبشی که در سال ۲۰۲۱ به پایان آن قیمومیت منجر شد.

آیا قیمومیت به اسپیرز کمک کرد یا به او آسیب زد؟

در کتابش، بریتنی اسپیرز از قیمومیت اجباری که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ زیر نظر دادگاه برقرار بود به شدت انتقاد می‌کند.

در آن دوره، پدرش جیمی اسپیرز اختیار کامل امور مالی، حرفه‌ای و حتی جنبه‌های شخصی زندگی او را در دست داشت.

اسپیرز می‌نویسد اگر اجازه داشت آزادانه زندگی کند، می‌توانست خودش مسیر درست را پیدا کند.

او در کتاب آورده است: «سیزده سال گذشت و من خودم را مثل سایه‌ای از گذشته‌ام حس می‌کردم. وقتی به آن دوران فکر می‌کنم، و این‌که پدر و همکارانش برای آن مدت طولانی کنترل بدن و پولم را در دست داشتند، دلم به‌هم می‌خورد.»

با این حال اضافه می‌کند که تصمیم گرفته بود به خاطر پسرانش با این وضعیت ادامه دهد، هرچند بودن در آن شرایط واقعاً سخت بود.

پس از پایان قیمومیت، جیمی اسپیرز گفت این روند ضروری بوده است تا از دخترش محافظت شود، اما حالا زمان آن رسیده که او کنترل زندگی‌اش را دوباره به دست گیرد.

اما کوین فدرلاین در روایت خود نگاه متفاوتی دارد.

او می‌نویسد حتی پس از فروپاشی ازدواجشان، تماشای سقوط روانی اسپیرز برایش آسان نبود.

فدرلاین از قیمومیت حمایت می‌کرد و معتقد بود این تصمیم به فرزندانشان نوعی ثبات و عادی بودن می‌دهد.

او می‌گوید پس از آن‌که اسپیرز به دلیل بحران روانی تحت مراقبت روان‌پزشکی قرار گرفت، برای حضانت کامل فرزندانشان اقدام کرد، اقدامی که زنجیره‌ای از مشکلات تازه را به‌دنبال داشت و رابطه میان اسپیرز و فرزندانش را بیش از پیش تیره کرد.

او در کتاب می‌نویسد: «او وقایع زندگی‌اش را از زاویه‌ای می‌دید که خودش را قربانی نشان می‌داد؛ کسی که همه اطرافیانش به او ظلم کرده‌اند. اما از نگاه من، او نیاز به کمک داشت، حالا چه در قالب توان‌بخشی یا روان‌درمانی، نمی‌دانم دقیقاً کدام. فقط مطمئن بودم در آن وضعیت، نمی‌توانست خودش زندگی‌اش را اداره کند و به نوعی نظارت یا لایه حفاظتی نیاز داشت.»

فدرلاین اضافه می‌کند که بعد‌ها فهمید درباره‌ی جزئیات قیمومیت چیز‌های زیادی نمی‌دانسته و حتی تلاشی هم برای فهم بیشتر نکرده است، چون بخشی از وجودم نمی‌خواست بداند.

آیا جنبش «آزادی بریتنی» اشتباه کرد؟

بریتنی اسپیرز در کتابش از جنبش مردمی «آزادی بریتنی» تشکر کرده و گفته این جنبش به او شجاعت داد تا در برابر قیمومیت ایستادگی کند و از آن رها شود.

او نوشته است: «این‌که دوستان و هوادارانم متوجه شدند چه بر من می‌گذرد و برای من کاری کردند، دینی است که هرگز نمی‌توانم جبرانش کنم. آنها وقتی من نمی‌توانستم از خودم دفاع کنم، برایم ایستادند.».

اما کوین فدرلاین نظر دیگری دارد. او می‌گوید جنبش اشتباه برداشت کرده و اکنون همان افرادی که در آن نقش داشتند باید برای نجات بریتنی تلاش کنند.

او مدعی است که خواننده پاپ به‌سرعت در حال حرکت به‌سمت چیزی غیرقابل بازگشت است و به لحظات پایانی نزدیک می‌شود.

فدرلاین معتقد است فشار رسانه‌ای و عمومی ناشی از این جنبش باعث شد قاضی پرونده قیمومیت گزارش‌های کارشناسان را نادیده بگیرد و تسلیم افکار عمومی شود.

او می‌گوید: «اما در نهایت، هیچ‌کدام از اینها مهم نبود. اگر بریتنی باور دارد که برخلاف میلش در آن وضعیت نگه داشته شده، و همه چیز‌هایی که بعد از آن گفت درست باشد، پس آن تروما برای او واقعی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»

اسپیرز در ماه‌های گذشته با انتشار پست‌هایی گاه عجیب و نگران‌کننده در اینستاگرام، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. فدرلاین می‌گوید پسران آنها اکنون بزرگ شده‌اند، اما رابطه چندانی با مادرشان ندارند و تمایلی هم برای دیدار با او نشان نمی‌دهند.

او همچنین چهار فرزند دیگر دارد، علاوه بر دو فرزندی که از اسپیرز دارد.

فدرلاین در ادامه می‌نویسد که دیگر امید چندانی به بازگشت اوضاع به حالت عادی برای همسر سابقش ندارد: «هنوز امیدوارم بریتنی آرامش را پیدا کند. هر آینده‌ای که در انتظارش باشد، فقط آرزو دارم بتواند بالاخره خودش کنترل زندگی‌اش را در دست بگیرد.

این ماجرا که حالا بیست سال از آن گذشته بر پایه انکار ساخته شد. بریتنی هیچ‌وقت به نخستین گام برای بهبودی نرسید: اعتراف به اینکه مشکلی وجود دارد.»

شبحی در ازدواج

در بخش دیگری از کتاب، اسپیرز بسیاری از نزدیکان سابقش را عامل نابودی اعتمادش معرفی می‌کند؛ از جمله دو رابطه پر سر و صدایش با کوین فدرلاین و جاستین تیمبرلیک، خواننده گروه سابق انسینک.

او می‌گوید این دو رابطه باعث شدند که دیگر نتواند به کسی اعتماد کند.

فدرلاین در مقابل در کتابش می‌نویسد که زمانی که با اسپیرز آشنا شد، یک رقصنده حرفه‌ای بود که با مایکل جکسون و گروه انسینک همکاری داشت.

او و اسپیرز پیش‌تر در جریان یکی از تورهایش، زمانی که فدرلاین برای گروه افتتاحیه اسپیرز می‌رقصید، با هم دیدار کرده بودند.

فدرلاین با آگاهی از نگاه عمومی نسبت به خود می‌نویسد: «می‌دانم مردم مرا آن مردی می‌دانستند که از تریلر بیرون آمد و مستقیم وارد عمارت بریتنی شد.»

با این حال، او می‌گوید حتی یک روز پیش از ازدواجشان، سایه‌ای از تردید بر رابطه‌شان افتاده بود.

فدرلاین در کتاب خود ادعا می‌کند که اسپیرز هنوز از رابطه پیشینش با جاستین تیمبرلیک دل نبریده بود و آن دو هنوز مسائلی حل‌نشده میانشان وجود داشت؛ مسائلی که مثل روحی در پس‌زمینه‌ی رابطه ما پرسه می‌زد.

در مقابل، اسپیرز در کتاب خود از دوران رابطه با تیمبرلیک نیز نوشته است، از جمله اینکه او را مجبور به سقط جنین کرده و بعد از جدایی، با متهم کردنش به خیانت، باعث تحقیر عمومی او شده است.

تیمبرلیک در آن دوران در ویدیو کلیپ مشهور خود برای آهنگ «برای من یک رودخانه گریه کن» از بدل اسپیرز استفاده کرد تا این اتهام را به نمایش بگذارد.

بریتنی و صلح تازه در سایه بحران‌های گذشته

به نظر می‌رسد پس از سال‌ها کشمکش، بریتنی اسپیرز اکنون تلاش می‌کند تعادلی تازه در زندگی شخصی خود پیدا کند. او در بخشی از کتابش نوشته است: «زندگی همیشه برای من صحنه‌ای شلوغ بوده؛ پر از صدا، نور، و نگاه‌هایی که گاهی بیش از حد نزدیک بودند. اما حالا سکوت را انتخاب کرده‌ام، سکوتی که به من اجازه می‌دهد دوباره صدای خودم را بشنوم.»

او می‌گوید با وجود آسیب‌هایی که از روابط گذشته‌اش دیده، هنوز به عشق باور دارد. اسپیرز در یکی از بخش‌ها نوشته: «من هنوز همان دختری هستم که در می‌سی‌سی‌پی بزرگ شد و رؤیای آواز خواندن داشت. شاید زندگی مسیرم را سخت‌تر کرد، اما هنوز در درونم همان صدا زنده است.»

کتاب «زنی در من» از زمان انتشار تاکنون در صدر فهرست پرفروش‌های نیویورک‌تایمز قرار گرفته و موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی برانگیخته است. بسیاری از طرفداران او معتقدند این کتاب نه فقط روایتی از زندگی یک ستاره پاپ، بلکه شرحی از نبرد یک زن با سیستم کنترل و سوءاستفاده است.

در روز‌های اخیر، کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی مانند آزادی بریتنی و زنی در من بار دیگر حمایت خود را از او ابراز کرده‌اند. برخی منتقدان نیز کتاب را «اعترافی صادقانه و در عین حال بی‌رحمانه» درباره واقعیت پشت پرده شهرت در هالیوود توصیف کرده‌اند.

با این حال، هنوز برخی اعضای خانواده اسپیرز از اظهارنظر درباره مطالب کتاب خودداری کرده‌اند. به نظر می‌رسد شکاف میان او و پدرش، جیمی اسپیرز، همچنان ادامه دارد.

در پایان کتاب، بریتنی نوشته است: «می‌دانم هنوز زخم‌هایی دارم که التیام نیافته‌اند. اما برای اولین‌بار احساس می‌کنم داستانم را خودم روایت کرده‌ام و این یعنی آزادی واقعی.»