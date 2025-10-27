En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سرقت اطلاعات بانکی با حروف نامرئی

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا نسبت به شیوه‌های جدید فیشینگ با استفاده از کاراکتر‌ها و حروف غیرانگلیسی هشدار داد و از کاربران خواست هنگام کلیک بر روی لینک‌ها، دقت و هوشیاری بیشتری داشته باشند.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۴۲
| |
593 بازدید
سرقت اطلاعات بانکی با حروف نامرئی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ جواد مختاررضایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا اظهار کرد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از شباهت ظاهری حروف در زبان‌های مختلف، لینک‌هایی طراحی می‌کنند که در نگاه اول مشابه دامنه‌های معتبر به نظر می‌رسند، اما در واقع مسیر کاربر را به صفحات جعلی هدایت می‌کنند.

وی افزود: این روش که با نام حملات "فونتیکال" یا "فیشینگ" با کاراکتر‌های مشابه شناخته می‌شود، از جدیدترین شگرد‌های سرقت اطلاعات بانکی و حساب‌های کاربری است.

مختاررضایی بیان کرد: در این شیوه، مهاجمان از کاراکتر‌های زبان‌های روسی، عربی، هندی یا ژاپنی در ظاهر دامنه استفاده می‌کنند تا کاربران تفاوت را متوجه نشوند. گاهی نیز از کاراکتر‌های نامرئی موسوم به "صفرعرض" استفاده می‌شود تا فیلتر‌های امنیتی نتوانند لینک را شناسایی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا بیان کرد: این نوع لینک‌ها معمولاً از طریق پیامک، ایمیل‌های جعلی یا شبکه‌های اجتماعی برای کاربران ارسال می‌شوند و در ظاهر به سایت‌های بانکی، فروشگاه‌های آنلاین یا سامانه‌های رسمی شباهت دارند. اما پس از وارد کردن اطلاعات، مهاجمان به حساب‌های شخصی قربانیان دسترسی پیدا می‌کنند.

مختاررضایی بیان کرد: شهروندان می‌توانند با استفاده از ابزار‌های رایگان Punycode، ماهیت واقعی یک دامنه را بررسی کنند. اگر پس از تبدیل، دامنه با پیشوند xn-- نمایش داده شد، به احتمال زیاد با یک آدرس جعلی روبه‌رو هستید.

وی ادامه داد: همچنین توصیه می‌شود در تنظیمات مرورگر، نمایش اجباری Punycode را فعال کنند تا آدرس‌های غیرواقعی به‌صورت واضح مشخص شوند.

معاون اجتماعی پلیس فتا با تأکید بر اهمیت آموزش کاربران، گفت:کاربران باید بدانند هیچ سازمان رسمی، بانک یا نهاد دولتی از طریق لینک‌های ناشناس یا پیامک، اطلاعات محرمانه مانند رمز دوم یا کد تأیید را درخواست نمی‌کند.

مختاررضایی گفت: مشاهده هرگونه لینک با حروف ترکیبی، فاصله‌های غیرمعمول یا ظاهر ناآشنا باید زنگ خطر باشد؛ کاربران می‌توانند برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها، افزونه‌های امنیتی مرورگر را نصب کرده و از نرم‌افزار‌های ضد فیشینگ معتبر استفاده کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جواد مختاررضایی پلیس فتا فونتیکال فیشینگ سرقت اطلاعات بانکی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۷ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۵ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۸۶ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۴ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bik
tabnak.ir/005bik