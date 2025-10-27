\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0634\u0642\u0627\u06cc\u0642 \u062f\u0647\u0642\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647\u200c\u06cc \u062d\u0648\u0627\u0634\u06cc\u00a0 \u0635\u062d\u0628\u062a\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u0646\u0627\u062f\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0642\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n