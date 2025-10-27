En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استوری متفاوت شقایق دهقان درباره‌ی فریبا نادری

شقایق دهقان درباره‌ی حواشی فریبا نادری در برنامه امیرحسین قیاسی استوری منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۴۰
| |
5998 بازدید
|
۱۰

به گزارش تابناک؛ شقایق دهقان درباره‌ی حواشی  صحبتهای فریبا نادری در برنامه امیرحسین قیاسی استوری منتشر کرد.

 

استوری شقایق دهقان درباره‌ی برنامه فریبا نادری

اشتراک گذاری
برچسب ها
فریبا نادری شقایق دهقان استوری امیرحسین قیاسی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ فریبا نادری به جنجال مصاحبه با قیاسی
از فریبا نادری تا پیمان حدادی؛ پولدار ادایی و ادای مدیریت/ صداقت گم‌شده در پرسپولیس!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
1
27
پاسخ
نو کیسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
1
34
پاسخ
کاملا درسته آدم های مشهور باید قبل از حرف زدن اول فکر کنن بعد حرف بزنن حرف نزدن بهتر از حرف بی مورد و سخیفه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
فکر چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
1
38
پاسخ
این جوک درگوشی نبود. این کثیف بودن و افتخار به کثیف بودن بود. این نشون دهنده نوع تفکر بعضی آدما به خودشون و جامعه بود. این یه واقعیت خیلی خیلی تلخ بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
12
10
پاسخ
خب یعنی چی گفتی الان ؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
بالای سیکل بود خودت و ناراحت نکن!؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
هیچی. شما گوش به زنگ باش ببین کی فراخوان تجمع علیه بدحجابی میدن. جا نمونی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
19
پاسخ
بعضی شغل ها بدون دلیل درآمد زیاد دارن مثل بازیگرها، فوتبالیستها ، دلال ها ، بعضی دکترها و ... این بخاطر نابسامانی نظام پرداخت در جامعه هست و این باعث ظهور افراد نو کیسه و تازه به دوران رسیده میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
15
پاسخ
تازه به دوران رسیده ها
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۸ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۷ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۶ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۵ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005bii
tabnak.ir/005bii