صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (دوشنبه، ۵ آبان) با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در استانهای گیلان و مازندران پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر نیز احتمال رگبار پراکنده در برخی نقاط استانهای گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی وجود دارد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: فردا (سهشنبه، ۶ آبان) در شمالشرق و شرق کشور در بعضی ساعات افزایش وزش باد و گاهی خیزش گردوخاک رخ میدهد. در مقابل، نیمه غربی کشور شاهد استقرار جوی آرام و پایدار خواهد بود.
ضیائیان گفت: روز چهارشنبه (۷ آبان) در مناطقی از شمالغرب کشور افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود و در استان گیلان و شرق اردبیل نیز ابرناکی و بارش باران آغاز خواهد شد. در این روز، نیمه شرقی کشور جوی آرام و پایدار خواهد داشت.
وی ادامه داد: پنجشنبه (۸ آبان) گستره بارشها مناطق شرق اردبیل، تمامی سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز در استانهای زنجان و قزوین را در بر میگیرد. همچنین بعدازظهر همان روز، وزش باد در شمالشرق و شرق کشور شدت مییابد و در نواحی شمالغرب، سواحل شمالی و دامنههای جنوبی البرز نیز وزش باد و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت هوای پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۵ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری است و گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال خیزش گردوخاک پیشبینی میشود. بیشینه دمای تهران امروز ۲۷ درجه و کمینه آن ۱۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان تهران تصریح کرد: طبق این هشدار، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی ساعات با احتمال خیزش یا انتقال گردوخاک در نوار غربی و جنوبی استان رخ میدهد. این شرایط جوی از اوایل وقت امروز آغاز شده و تا اواخر وقت روز ادامه دارد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در ارتفاعات شمالی استان تهران نیز افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و از پنجشنبه تا بامداد شنبه آسمانی نیمهابری تا ابری همراه با کاهش محسوس دما و بارش باران پیشبینی میشود. در ارتفاعات بالادست، بهویژه مناطق قلهای، احتمال وقوع یخبندان و وزش سوزباد وجود دارد.