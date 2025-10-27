En
سردار زهر خودش را به هاشمیان ریخت!

مهاجم ترکیه‌ای سابق پرسپولیس واکنشی عجیب به اطلاعیه پایان همکاری این تیم با وحید هاشمیان داشت.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۱۶
4726 بازدید
۳

سردار زهر خودش را به هاشمیان ریخت!

به گزارش تابناک به نقل از وزرش سه، سردار دورسون که با ادعای وحید هاشمیان مبنی بر بی‌نظمی و برخی مسائل دیگر در اردوی ترکیه مواجه شده بود و در نهایت نیز از سوی این مربی در اختیار باشگاه قرار گرفت تا همکاری‌اش پایان یابد، اکنون واکنشی جالب به اطلاعیه باشگاه در پایان هفته هشتم و پایان همکاری با وحید هاشمیان داشته است.

اینانلو عضو هیات مدیره پرسپولیس چندی پیش ادعا کرده بود که سردار دورسون در اردوی ترکیه خطاب به وحید هاشمیان مدعی شده بود که او تا هفته پنجم در این تیم و روی نیمکت دوام نخواهد داشت و همین مساله عاملی بوده که باشگاه و سرمربی تیم تصمیم به قطع همکاری با وی بگیرند.

اما اکنون پیش بینی دورسون به نظر می‌رسد دقیق از آب در آمده و باشگاه در پایان هفته هشتم تصمیم به قطع همکاری با وحید هاشمیان گرفته و اوسمار به عنوان سرمربی جدید انتخاب کرده است. تصمیمی که در ادامه با انتشار اطلاعیه در صفحه رسمی این باشگاه همراه شده است. اما نکته عجیب پاسخ سردار دورسون به این موضوع بوده است. مهاجم ترکیه‌ای در واکنش به این موضوع با کامنت "مرسی" به اطلاعیه جدایی وحید هاشمیان واکنش نشان داده است!

برچسب ها
پرسپولیس وحید هاشمیان سرمربی برکناری خداحافظی سردار دورسون اوسمار خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
1
14
پاسخ
بی ادب. هاشمیان نشون داده آدم بی حاشیه و منظمی هست. اگر برخوردی داشته، حقش بوده.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
1
11
پاسخ
دلال ها رو خوب می شناخته
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
2
پاسخ
واقعا در این مدت کم فهمیده ساختار فوتبال ایران چیه؟
