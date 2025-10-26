به گزارش تابناک، ارتش رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) مدعی شد در حمله به منطقه بقاع لبنان علی الموسوی را ترور کرده که به ادعای مقامات رژیم اشغالگر مسئول انتقال سلاح حزب الله لبنان بوده است.

ارتش رژیم اشغالگر دیروز شنبه هم در بیانیه‌ای ادعا کرده بود «زین العابدینفطونی» فرمانده واحد ضد تانک نیروی رضوان حزب الله در منطقه «جبشیت» در جنوب لبنان ترور کرده است.

گفتنی است، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در ۲ حمله هوایی بعد از ظهر امروز یکشنبه رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی و جنوبی این کشور، سه نفر به شهادت رسیدند.

هنوز مقاومت اسلامی لبنان به این ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی، واکنشی نشان نداده است.