ارتش اسرائیل مدعی ترور یکی از فرماندهان حزب‌الله شد

ارتش رژیم اشغالگر مدعی ترور «علی الموسوی» از فرماندهان حزب‌الله لبنان شده است.
به گزارش تابناک، ارتش رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) مدعی شد در حمله به منطقه بقاع لبنان علی الموسوی را ترور کرده که به ادعای مقامات رژیم اشغالگر مسئول انتقال سلاح حزب الله لبنان بوده است.

ارتش رژیم اشغالگر دیروز شنبه هم در بیانیه‌ای ادعا کرده بود «زین العابدینفطونی» فرمانده واحد ضد تانک نیروی رضوان حزب الله در منطقه «جبشیت» در جنوب لبنان ترور کرده است.

گفتنی است، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در ۲ حمله هوایی بعد از ظهر امروز یکشنبه رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی و جنوبی این کشور، سه نفر به شهادت رسیدند.

هنوز مقاومت اسلامی لبنان به این ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی، واکنشی نشان نداده است.

 

اسرائیل لبنان حمله هوایی ترور شهادت حزب الله لبنان خبر فوری
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
