En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طلای سنگین‌وزن کشتی آزاد امیدها به ایران رسید

ابوالفضل محمدنژاد اقتدار کشتی ایران در سنگین‌وزن را به طور کامل با طلای امیدهای جهان حفظ کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۰۷
| |
4 بازدید
طلای سنگین‌وزن کشتی آزاد امیدها به ایران رسید

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، در شب سوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان در صربستان، ابوالفضل محمدنژاد در فینال وزن 125 کیلو به مصاف ختاگ کارسانوف از آذربایجان رفت.

این سنگین وزن کشتی آزاد ایران در حالی برای کسب مدال طلا خیز برداشته بود که در چند هفته اخیر کشتی ایران در سنگین وزن تمامی طلاها را درو کرده بود. امیرحسین زارع و امین میرزازاده در اوزان سنگین مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان جهان و سپس فردین هدایتی در سنگین‌وزن کشتی فرنگی امیدهای جهان طلا گرفته بودند.

محمدنژاد که جانشین امیررضا معصومی قهرمان سال گذشته جهان در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد امید شده بود، نمی خواست اجازه دهد غیبت پسر فردین معصومی بعد از جنجال های ماههای اخیر احساس شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی کشتی آزاد امیدهای جهان مسابقات کشتی کشتی گیران ایرانی سنگین وزن ابوالفضل محمدنژاد مدال طلا خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مبین عظیمی قهرمان کشتی آزاد جهان شد
درخشش فرنگی‌کاران جوان ایران
عباس‌پور نقره گرفت، مهمدی برنز
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امیدهای جهان شد
طلای سنگین‌وزن امیدهای جهان هم به ایران رسید
دو برنز جهانی دیگر برای امیدهای ایران
عملکرد بد تیم امید آزادکاران ایران در روز سوم رقابت‌ها
تاخت‌وتاز اعجوبه با صید دومین طلا در یک‌ماه!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۷۱ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005biB
tabnak.ir/005biB