به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، در شب سوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان در صربستان، ابوالفضل محمدنژاد در فینال وزن 125 کیلو به مصاف ختاگ کارسانوف از آذربایجان رفت.

این سنگین وزن کشتی آزاد ایران در حالی برای کسب مدال طلا خیز برداشته بود که در چند هفته اخیر کشتی ایران در سنگین وزن تمامی طلاها را درو کرده بود. امیرحسین زارع و امین میرزازاده در اوزان سنگین مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان جهان و سپس فردین هدایتی در سنگین‌وزن کشتی فرنگی امیدهای جهان طلا گرفته بودند.

محمدنژاد که جانشین امیررضا معصومی قهرمان سال گذشته جهان در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد امید شده بود، نمی خواست اجازه دهد غیبت پسر فردین معصومی بعد از جنجال های ماههای اخیر احساس شود.