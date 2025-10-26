En
جزئیات حمله حزب‌الله به منزل نتانیاهو

دبیرکل حزب‌الله جزئیات تازه‌ای از مورد هدف قرار گرفتن خانه نتانیاهو از سوی حزب الله لبنان را فاش کرد
جزئیات حمله حزب‌الله به منزل نتانیاهو

به گزارش تابناک، دبیرکل حزب‌الله با بیان اینکه این جنبش توسط یک نفر اداره نمی‌شود،‌ گفت: من با اعضای شورا و فرماندهی نظامی درباره تصمیم‌ها مشورت می‌کردم. من بلافاصله پس از شهادت سید حسن نصرالله مسئولیت را بر عهده گرفتم. 

وی با بیان اینکه پس از شهادت سید حسن، ساختار حزب‌الله به سرعت بازیابی شد، به هدف قرار دادن منزل نخست‌وزیر اسرائیل پرداخت و گفت:  یکی از برادران میدانی، نقشه را داشت.  او به مافوقش گفت: اگر ایده‌ای برای حمله به این مکان دارید، من می‌توانم مختصات دقیق آن را آماده کنم. این برادر اجازه گرفت و حمله را انجام داد و موفق شد. وی توانست مختصات را به درستی تنظیم کند. موارد زیادی از این دست وجود دارد؛ زیرا برادرانی که آموزش دیده‌اند تجربه زیادی دارند. لذا آنها به تمام مکان‌هایی که هدف قرار داده و می‌خواستند بزنند، حمله کردند. 

شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه هدف قرار دادن خانه نتانیاهو یک دستاورد اطلاعاتی بود، گفت: حمله به این منزل، عمدی بود تا اینکه بتوانیم به او آسیب بزنیم. ما کل خانه را هدف قرار دادیم، نه فقط اتاق خوابش را.

