دو برنز جهانی دیگر برای امیدهای ایران

عضو تیم کشتی آزاد امیدهای ایران با پیروزی در دیدار رده بندی قهرمانی جهان به مدال برنز دست پیدا کرد.
دو برنز جهانی دیگر برای امیدهای ایران

به گزارش تابناک، در ادامه رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان شامگاه امروز یکشنبه مبارزه رده بندی وزن ۷۹ کیلوگرم برگزار شد و طی آن مهدی یوسفی به مصاف حریف روس خود رفت و با شکست ۱۳ بر ۳ وی به مدال برنز رسید.

مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده ها رفت.

یوسفی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر و ضربه فنی آیخان سمیر سید از بلغارستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۳ داود داودوف از روسیه را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.

میلاد والی زاده هم برنز گرفت

در ادامه این رقابت‌ها، و در مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن دوم نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد ایران در رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر به دیدار فینال، والی زاده به گروه بازنده‌ها راه یافت.

وی در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر هونگ هانگ لیائو از چین می‌را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل آیاندای اوندار از روسیه با نتیجه ۱۰ بر یک به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

 

کشتی کشتی آزاد امیدهای جهان مسابقات قهرمانی کشتی گیران ایرانی
